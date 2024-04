Nerăbdarea lui Radu Mazăre. Cum a ratat fostul edil prima cerere de liberare condiționată și cât mai trebuie să stea în pușcărie

Radu Mazare paraseste sediul ICCJ marti, 21 mai 2019, dupa ce a fost adus de la Penitenciarul Rahova la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) din Bucuresti, pentru a fi confirmat mandatul de arestare preventiva dispus in dosarul Polaris in care a fost condamnat, in prima instanta, la 9 ani si 10 luni de inchisoare. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO