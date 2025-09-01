Lucra pentru companie din 1986

O știre bombă la adresa gigantului alimentar elvețian: Consiliul de administrație al Nestlé l-a demis pe CEO-ul Laurent Freixe, în vârstă de 63 de ani, cu efect imediat.

După doar un an la conducerea celei mai mari companii alimentare din lume, veteranul Nestlé – care lucra pentru companie din 1986 – trebuie să plece. Motivul: O anchetă internă cu sprijinul unui consilier juridic extern independent a dezvăluit o „relație romantică nedivulgată cu o angajată care îi era subalternă”. O încălcare clară a Codului de conduită în afaceri al companiei.

„Aceasta a fost o decizie necesară”, a explicat președintele Consiliului de Administrație Paul Bulcke, într-un comunicat după închiderea bursei. „Valorile și guvernanța Nestlé reprezintă fundamente solide ale companiei noastre. Îi mulțumesc lui Laurent pentru anii petrecuți la Nestlé.”

Freixe nu a răspuns solicitării de a comenta.

Schimbare importantă în eșaloanele de vârf

Demiterea sa este cea mai recentă schimbare dramatică în eșaloanele de vârf ale Nestlé în puțin peste un an. În 2024, Nestlé l-a numit pe Freixe în locul CEO-ului Mark Schneider, în încercarea de a relansa creșterea, pe măsură ce compania se confrunta cu vânzări lente.

Schneider, primul outsider care a condus Nestlé din 1922 încoace, a fost demis deoarece nu era considerat de consiliul de administrație o persoană potrivită pentru cultura organizațională, a relatat anterior The Wall Street Journal. Freixe, care anterior condusese afaceri pentru Nestlé în Europa și America Latină, a preluat conducerea companiei în septembrie 2024.

Freixe, un veteran al industriei care s-a alăturat Nestlé în 1986, a căutat să revigoreze creșterea vânzărilor la cel mai mare producător de alimente ambalate din lume, care produce de la chipsuri de ciocolată Nestlé Toll House până la pizza DiGiorno.

Scandalul este de natură să zguduie şi mai mult grupul cu vânzări de 97 de miliarde de euro, care îşi dăduse doi ani pentru a reveni la o creştere mai dinamică. Freixe părăsește compania brusc. Dar nu fără un succesor.

Philipp Navratil preia conducerea cu efect imediat

Noul CEO, Philipp Navratil, în vârstă de 48 de ani, din cadrul gigantului Nestlé, își va prelua noua funcție în cadrul biroului executiv. Elvețianul s-a alăturat Nestlé în 2001 ca auditor intern și și-a construit cariera ocupând funcții în Honduras, Mexic și în divizia globală de cafea. El conduce Nespresso din iulie 2024 și a fost numit în Consiliul de Administrație la începutul anului 2025.

Bulcke îl laudă pe Navratil ca fiind un „lider dinamic cu un stil de management incluziv”. Noul CEO va continua strategia actuală neschimbată – concentrându-se pe creștere, eficiență și consolidarea unor mărci precum Nescafé și Nespresso.

„Este un privilegiu să conduc Nestlé spre viitor. Voi lucra îndeaproape cu Consiliul de Administrație și echipa de conducere pentru a implementa planurile noastre cu maximă intensitate,” a afirmat Navratil.

El preia acum conducerea gigantului alimentar cu sediul în Vevey, pe malul lacului Geneva.

Scandaluri răsunătoare

Freixe nu este primul CEO al unui gigant global care se confruntă cu o anchetă privind privind o relație amoroasă la serviciu.

  • Andy Byron, CEO al Astronomer: Această aventură a stârnit o agitație cum nu s-a mai văzut. În iulie 2025, directorul executiv al companiei IT Astronomer, Andy Byron, a îmbrățișat-o pe directoarea de resurse umane a companiei, Kristin Cabot, în timpul unui concert Coldplay. Din păcate, o cameră a surprins momentul și l-a împărtășit cu lumea. Jenat, Byron s-a retras. Cabot și-a acoperit ochii cu mâinile și apoi s-a întors. Nimic nu a ajutat. Aventura a fost expusă. Byron și Cabot erau amândoi căsătoriți la acea vreme. La câteva zile după scandalul sărutului, Byron a demisionat din funcția de director executiv. O săptămână mai târziu, și Cabot a demisionat.
  • Steve Easterbrook, CEO-ul McDonald’s: Steve Easterbrook, pe atunci CEO și președinte al McDonald’s, a comis și el o gafă similară în 2019. „A dat dovadă de o judecată slabă intrând într-o relație consensuală cu o angajată”, a declarat consiliul de supraveghere al companiei într-un comunicat de la acea vreme. Easterbrook a fost concediat în noiembrie 2019. Se presupune că Easterbrook ar fi avut relații și cu alte angajate. Acest lucru a ieșit la iveală după ce a plătit o compensație de mai multe milioane de dolari. Conform BBC, printre altele, Easterbrook a rambursat cele 105 milioane de dolari (aproximativ 84 de milioane de franci elvețieni) în decembrie 2021.
  • Brian Krzanich, CEO al Intel: În 2018, fostul CEO și membru al consiliului de administrație al gigantului semiconductorilor Intel a fost, de asemenea, afectat de un scandal. Brian Krzanich, care fusese CEO al companiei din 2013, a avut o relație cu o angajată. Aceasta a încălcat codul de conduită al companiei. El a demisionat din ambele funcții în iunie 2018.
  • Harry Stonecipher, CEO al Boeing: Aventura fostului CEO al Boeing datează de mulți ani. Harry Stonechipher a fost concediat în martie 2005 pentru că a avut o relație cu o angajată. Nu orice angajată, ci unul dintre vicepreședinții companiei.
