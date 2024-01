„Nu există o propunere reală din partea Hamas. Nu este adevărat”, le-a spus şeful guvernului reprezentanţilor familiilor ostaticilor, potrivit biroului său, după ce aceştia au pătruns într-o şedinţă a unui comitet din parlament, cerând încheierea unui acord de eliberare.

„Spun acest lucru cât pot de clar, pentru că au existat atât de multe declaraţii incorecte care cu siguranţă au fost agonizante pentru voi”, le-ar mai fi spus Netanyahu rudelor ostaticilor.

„Pe de altă parte, există o iniţiativă din partea noastră, despre care nu voi furniza amănunte”, a adăugat șeful guvernului israelian.

Guvernul Netanyahu susţine că ofensiva israeliană – lansată ca ripostă la sângerosul asalt al Hamas din 7 octombrie asupra sudului Israelului soldat cu peste 1.140 de morţi şi răpirea a aproximativ 250 de persoane, din care circa o sută au fost eliberate – este necesară pentru a pune presiune pe răpitorii palestinieni pentru a-i elibera pe ostatici în condiţii acceptabile.

Multe rude ale ostaticilor sunt însă îngrijorate că aceştia ar putea fi ucişi, notează Reuters.

Parlamentul israelian, luat cu asalt de rudele ostaticilor din Gaza

Anterior comunicatului transmis de biroul lui Netanyahu, un grup de rude ale unor israelieni ţinuţi ostatici în Gaza au dat buzna într-o şedinţă a unei comisii parlamentare din Ierusalim, cerând deputaţilor să facă mai mult pentru a încerca să-i elibereze pe cei dragi lor, notează Reuters.

BREAKING:



⚡ 🇮🇱 Hostage families storm Israeli Knesset



The Knesset was suspended after families of the hostages forced their way through security.



The anger and impatience towards Netanyahu is growing. Israel is incapable of either defeating Hamas or freeing the hostages.… pic.twitter.com/dXRXDauYbp — Megatron (@Megatron_ron) January 22, 2024

O femeie a afişat fotografiile a trei membri ai familiei sale care se află printre cele 253 de persoane luate captive în timpul raidului transfrontalier al Hamas din 7 octombrie. „Măcar unul aş vrea-l văd întors în viaţă, unul din trei!”, a strigat femeia, după ce a năvălit peste membrii Comisiei de finanţe a Knessetului (parlamentul israelian).

BREAKING: Relatives of the Israeli hostages being held in Gaza have broke into and disrupted a finance committee meeting at the Knesset in Jerusalem



Sky's @AliBunkallSKY has the latest



Israel-Hamas war latest: https://t.co/ZoPmfMwdLI



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/8yDy3gwiqV — Sky News (@SkyNews) January 22, 2024

Alţi protestatari au ţinut pancarte pe care scria: „Nu veţi sta aici în timp ce ei mor acolo”.

„Eliberaţi-i acum, acum, acum, acum!”, au scandat protestatarii.

“Youre sitting here convening about politics, how can you do this?… Dont get off your chairs until theres a deal to release them!”



Families and representatives of the hostages stormed a finance meeting in the Knesset today to make their needs heard.



Their pain, anger, and… pic.twitter.com/YhqNS7qHB6 — Hen Mazzig (@HenMazzig) January 22, 2024

Acţiunea celor aproximativ 20 de persoane arată disensiunile interne tot mai mari apărute în societatea israeliană, în condiţiile în care războiul din enclava palestiniană, împotriva Hamas, a intrat deja în a patra lună.

Rudele ostaticilor au instalat corturi în fața locuinței lui Netanyahu

Un grup de familii ale ostaticilor din Gaza și protestatari au blocat duminică seara traficul în fața reședinței private a premierului Benjamin Netanyahu, de pe strada Azza din Ierusalim, cerând guvernului să ajungă la un acord pentru a asigura întoarcerea acasă a celor dragi, potrivit The Times of Israel.

„Dozens of families of ISR hostages set up tents

in front of the Netanyahu villa in Caesarea” https://t.co/flbSNK3oap — Marian Houk (@Marianhouk) January 19, 2024

💥Families of Israeli hostages in Gaza have set up a tent city in front of Netanyahu's Jerusalem residence pic.twitter.com/r1PbUx0kB0 — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) January 21, 2024

Organizată de Forumul familiilor persoanelor dispărute sau luate ostatice, demonstrația încearcă să determine actualul guvern să facă mai mult pentru salvarea ostaticilor, evitând în același timp să condamne în mod direct actuala conducere a Israelului.

Families of hostages have put tents in front of Netanyahu's house in Jerusalem demanding he should negotiate and make a deal with Hamas. pic.twitter.com/GP4cgo2yNn — Ashok Swain (@ashoswai) January 22, 2024

În mijlocul discursurilor susținute de membrii familiilor ostaticilor, organizatorii au fost nevoiți să-i reducă rapid la tăcere pe demonstranții mai înflăcărați care au scandat „Rușine!” la adresa guvernului.

Families of the hostages putting up tents in front of the Prime Minister's residence. That the government not only ignoring their pleas, but waging a political and psychological war against them is beyond the pale.



This is just the beginning.

pic.twitter.com/27MhClcSPF — Etan Nechin (@Etanetan23) January 19, 2024

Demonstrația a avut loc la scurt timp după ce Wall Street Journal a relatat despre un plan propus de SUA, Egipt și Qatar menit să pună capăt pe termen lung războiului, pentru a asigura întoarcerea ostaticilor ținuți în captivitate de Hamas și pentru a duce la o normalizare completă a relațiilor Israelului cu vecinii săi și la discuții pentru crearea unui stat palestinian.

