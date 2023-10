Teroriștii Hamas „au luat zeci de copii, i-au legat, i-au ars și i-au executat. Au decapitat soldați, i-au secerat pe acei tineri care au venit la un festival, știți, au amplasat cinci jeep-uri în jurul acestei depresiuni (…) și, la fel ca la Babyn Yar, i-au secerat (cu gloanțele, n.r.), asigurându-se că i-au ucis pe toți”, i-a spus Netanyahu președintelui american.

„Sunt chiar mai răi decât ISIS (Statul Islamic, n.r.) și trebuie să îi tratăm ca atare”, a mai afirmat premierul israelian.

#WATCH: Prime Minister Netanyahu speaks with President Biden and describes the massacre by Hamas.

„Savagery that we haven't seen since the Holocaust… They took children, bound them up, burned and executed them. They beheaded soldiers. They mowed down these youngsters."