Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat luni gruparea islamistă palestiniană Hamas să înceteze atacurile care vizează Israelul şi să-i elibereze pe ostaticii israelieni, relatează CNN.

Guterres a îndemnat toate părţile să asigure ONU acces pentru a oferi asistenţă umanitară palestinienilor în Fâşia Gaza.

Numai o pace negociată şi „vechea viziune a soluţiei cu două state” poate aduce stabilitate în regiune, a subliniat el.

