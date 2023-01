Soldații Diviziei 101 Aeropurtate a armatei americane participă la instrucție, mănâncă și dorm la baza Mihail Kogălniceanu, aflată în sud-estul României, foarte aproape de frontul ucrainean. O rachetă ar avea nevoie de doar șapte minute pentru a parcurge distanța dintre acest loc și Crimeea ocupată de Rusia, observă jurnaliștii New York Times, într-un reportaj dedicat misiunii trupelor SUA din România.

Dar ce fac mai exact militarii americani aici?

Spre exemplu, undeva la nord de baza Kogălniceanu, la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina, soldații americani derulează exerciții comune cu trupele române: trag cu artileria, simulează atacuri cu elicopterele și sapă tranșee similare celor de pe frontul din Herson, orașul sudic ucrainean proaspăt eliberat din mâinile rușilor.

Misiunea este una importantă. Este pentru prima dată când Divizia 101 Aeropurtată a fost desfășurată în Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace. De fapt, acești soldați americani sunt mai aproape de războiul din Ucraina decât orice altă unitate a armatei SUA, scrie New York Times.

Misiunea Diviziei 101 Aeropurtate este în același timp și una simbolică pentru noua politică a armatei americane, care s-a retras din războaiele pe care le-a purtat timp de decenii în Orientul Mijlociu și a adoptat o strategie de descurajare a potențialului inamic.

Pentru americani, organizarea de manevre militare comune este, de asemenea, o modalitate de a se asigura că aliații din Europa de Sud-Est sunt pregătiți să mențină linia defensivă.

Există o necunoscută. Nu este clar câți militari vor rămâne în România în viitor. Pentagonul va decide în curând dacă va menține aici numărul de trupe americane și de comandanți de rang înalt, scrie New York Times.

Într-un interviu acordat cotidianului american în decembrie, generalul James McConville, șeful statului-major al armatei americane, a evitat să anticipeze care va fi viitoarea decizie a administrației Biden cu privire la trupele din România.

Dar, în linii mari, el a spus pentru New York Times că trupele de la baza aeriană „au făcut cu adevărat o diferență”. „Cred că vom continua să furnizăm aceste capabilități în funcție de necesități”, a adăugat el.

Strategia de descurajare, importantă pentru SUA

New York Times observă că această decizie va fi luată într-un context ceva mai complicat în SUA, după ce republicanii au preluat controlul asupra camerei inferioare a Congresului – Camera Reprezentanților.

Unii membri ai Congresului – în special cei republicani – au sugerat că SUA ar putea reanaliza sprijinul ferm acordat Kievului de la debutul invaziei Rusiei.

Dar politicienii care susțin o prezență puternică în Europa de Est au subliniat că invazia Rusiei este o dovadă că Statele Unite și aliații din NATO nu au făcut suficient pentru a descuraja Moscova să facă acest pas.

„Aceasta este una dintre cele mai importante lecții pe care trebuie să le învățăm din Ucraina”, a declarat congresmanul Seth Moulton, un democrat din Massachusetts, după ce a vizitat Ucraina.

„Când ne uităm la celălalt scenariu care s-ar putea derula similar în Pacific, cu China și Taiwan, trebuie să ne asigurăm că descurajarea are succes”, a întărit el.

Strategii militari au făcut referire la această strategie, observând că militarii americani din România folosesc Marea Neagră pentru unele exerciții – o abilitate ce s-ar putea dovedi utilă în cazul în care China ar lua în calcul să invadeze Taiwanul.

„Te antrenezi chiar pe teritoriul pe care s-ar putea să îl aperi”

Divizia 101 Aeropurtată a desfășurat în România aproximativ 4.000 de soldați și ofițeri de rang înalt, la doar câteva săptămâni după ce Rusia a invadat Ucraina. Aceștia au sosit la baza aeriană din apropierea Constanței în timpul verii, care anterior era doar un avanpost, cu un număr redus de trupe americane.

Desfășurarea de trupe din România s-a dorit a fi un avertisment pentru Moscova, parte a promisiunii președintelui Biden de a apăra „fiecare centimetru” din teritoriul NATO, fără a-l tenta pe președintele rus Vladimir Putin să escaladeze situația, scrie cotidianul american.

Faptul că SUA au un comandant de divizie și un stat-major atât de aproape de granița cu Ucraina este mai mult decât simbolic, a explicat pentru New York Times Becca Wasser, analistă de război la Center for a New American Security, un think-tank din Washington.

Acesta permite luarea unor decizii rapide cu privire la locul unde să poziționeze mii de trupe și arme în cazul în care Rusia decide să extindă războiul pe teritoriul NATO.

Misiunea trupelor din România este oarecum diferită de cele din alte țări europene, unde unele trupe americane instruiesc forțele ucrainene și le învață să folosească armamentul avansat livrat de Washington.

Comandantul diviziei, generalul-maior J.P. McGee, a declarat că antrenamentul cu militarii est-europeni este valoros. „Ai șansa să te antrenezi și să operezi chiar pe teritoriul pe care s-ar putea să trebuiască să îl aperi”, a explicat acesta pentru New York Times.

În cadrul exercițiilor militare cu forțele americane și britanice, trupele române au testat în ultimele luni sistemele de lansare a rachetelor HIMARS – aceleași arme care au ajutat Ucraina să întoarcă soarta războiului.

România a cumpărat trei dintre sistemele de rachete cu ani în urmă, iar oficialii au declarat că acestea sunt încă în curs de livrare, scrie New York Times.

