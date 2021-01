„Ciumele nu sunt noi pentru specia noastră; sunt noi doar pentru noi ”, a declarat, pentru sursa citată, acesta.

Nicholas Christakis a mai spus că până la începutul anului 2022 omenirea va atinge imunitatea de „turmă”, iar majoritatea populației va fi vaccinată împotriva COVID-19.

Sociologist and physician Nicholas Christakis predicts a post-pandemic “Roaring ‘20s.” People will seek out extensive social interaction and spend money more liberally, he tells @smerconish.

“All of these…experiences that are now being constrained by the germ will reverse.” pic.twitter.com/ZGJWyMrTP7