Cei nouă tineri, studenți ai universităților din Donețk, susțin că nu au știut vor fi trimiși să lupte în Ucraina. Ei au afirmat că au acceptat să se mobilizeze de frică.

Ameninați cu 7 ani de închisoare dacă refuză serviciul militar

„Am fost amenințați cu 7 ani de închisoare pentru sustragerea de la serviciul militar”, a explicat recrutul Vladislav Vasilcenko, 19 ani, student la Universitatea Tehnică Națională Donețk.

„Ni s-a spus că ne vor duce în Rusia să studiem! Fiindcă noi nu aveam unde să ne pregătim. Am fost șocați când am văzut că am ajuns în regiunea Harkov”, a mărturisit Vasilcenko.

Potrivit prizonierilor de război, antrenamentul lor s-a redus la faptul că, pe drum, în tren, li s-au dat arme și li s-a arătat cum să le demonteze și să le asambleze. Nici nu știau să tragă!

„Când ne-am uitat la mitraliere, multe dintre ele erau vechi, ruginie”, explică Vasilcenko.

Rația de hrană a fost, de asemenea, limitată.

„Mâncam terci și supă fără carne”

„Primeam mâncare de două ori pe zi, terci sau supe fără carne… Pâine pe care o primeam era tare ca piatra, era imposibil să o mâncăm. Și trebuia s-o împărțim la 10-12 inși”, a adăugat Iuri Sikaci, un boboc îde 19 ani.

Sikaci a spus că unitatea lor a fost adusă în satul Vesele din regiunea Harkov, unde au organizat puncte de control și au săpat tranșee.

Danilo Didikov, 21 de ani, asigură: „Niciunul dintre noi nu a tras vreodată cu o mitralieră, nimeni nu a ucis pe nimeni. Nu am provocat jafuri”.

Ucraineni contra ucraineni

Întrebați de jurnaliști ce se consideră, ucraineni sau ruși, toți au răspuns că au doar documente ucrainene și se consideră ucraineni.

Ei l-au numit pe Putin agresor, au cerut încetarea războiului și au făcut apel la alți tineri din republicile nerecunoscute Donețk și Luhansk să evite mobilizarea și să nu intre în război.

