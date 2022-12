„Deşi am autism şi trăiesc cu paralizie cerebrală, cred că nimic nu m-a rănit mai mult în viaţa mea decât ceea ce mi-a făcut Nick Carter”, a denunţat în lacrimi Shannon Ruth, astăzi în vârstă de 39 de ani.

Shannon Ruth a depus plângere la un tribunal civil, la Las Vegas, în Nevada, unde ea şi cântăreţul locuiesc, solicitând despăgubiri financiare.

Plângerea include declaraţii ale altor trei femei, care îl acuză de asemenea pe cântăreţ de agresiune sexuală. Ele doresc să rămână sub anonimat şi până acum nu au depus plângeri individuale.

Potrivit lui Shannon Ruth, în 2001, Nick Carter a violat-o, în ciuda protestelor ei, după ce cântărețul a invitat-o ​​într-un autobuz de turism, unde i-a oferit o băutură „cu gust ciudat”, numită „suc VIP”.

Nick Carter, a cărui trupă a scos melodiile „I Want It That Way” şi „Everybody (Backstreet’s Back)”, a fost acuzat în 2017 de viol și de către cântăreaţa americană Melissa Schuman.

Ulterior, Nick Carter a scăpat de acuzații, după ce procurorii au ajuns la concluzia că, din cauza perioadei lungi de timp care a trecut de la presupusul viol, nu au putut fi realizată o analiză corectă a probelor.

FOTO: EPA

