Nicolae Ciucă și-a adus cartea la emisiunea lui Denise Rifai. Pasaje din „În slujba țării”

„Pot să rog pe cineva să meargă la mașină să-mi aducă manuscrisul? Deci vi-l prezint. Este în mașină, vă rog frumos, dacă se poate, așa se va numi. Este o carte care nu reprezintă nimic altceva decât o autobiografie. Este vorba despre un dialog cât se poate de transparent și de sincer, prin care nu intenționez nimic altceva decât să descopăr oamenilor cine am fost, cine sunt și ce vreau să fiu de aici înainte”, a afirmat Ciucă.

Și a continuat, cu trimitere la afirmațiile făcute în ianuarie de social-democratul Mihai Tudose.

„Ținând cont de faptul că am intrat de curând în politică, toată lumea spune că sunt un politician care nu am loc în filmul ăsta. De curând am spus că nici nu vreau să fiu din filmul ăsta, nici nu vreau să fiu din scenariul ăsta. Poate cineva scrie un scenariu nou și poate găsim și actori noi. Este o chestiune care ține de ceea ce vreau eu să le transmit românilor. Este vorba despre ceea ce cred eu că poate să se petreacă cu România în perioada următoare și cred că, odată cu apariția cărții, va fi un dialog cât se poate de onest, de transparent și de sincer cu oamenii”, a spus Nicolae Ciucă.

Ciucă a adus manuscrisul la emisiunea online

Recomandări Un general rus acuză SUA că transportă materiale pentru arme biologice din Ucraina prin Rep. Moldova și România. „Ficțiune pură”, răspunde Chișinăul

Paragraf din cartea lui Ciucă, „În slujba țării”

Moderatoarea Denise Rifai a citit apoi un paragraf: „Tata ar fi vrut să urmez un liceu energetic, ceea ce era la modă pe vremea aceea. Mai toți băieții de vârsta mea sperau să ajungă într-o bună zi studenți la Politehnică. Erau locuri de muncă suficiente într-o economie axată pe industrializare și mai bine plătite. Eu însă, spre mirarea alor mei, am optat pentru liceul militar. Tata a încercat să mă prevină că o carieră militară este marcată de privațiuni, de constrângeri și că trebuie cu adevărat să-ți placă ce faci ca să le suporți cu inima deschisă”.

Nicolae Ciucă a intervenit: „Tata a fost un subofițer care mi-a zis «Tată, n-ai văzut destulă armată, nu ești sătul de armată din casă?». Deci nu m-a susținut”.

„Ultimul capitol este un capitol stilizat pe care l-am lucrat cu echipa mea, referitor la ce gândesc despre România și cum vrem noi să prezentăm acest program românilor, pentru că, într-adevăr, cei care vor aprecia sau nu acest program sunt cetățenii români”, a conchis al doilea om în stat.

Când apare cartea lui Ciucă, „În slujba țării”

Președintele PNL și al Senatului declarase pe 26 august, la Antena 3, că la începutul lunii septembrie va apărea cartea autobiografică „În slujba țării”.

Recomandări SONDAJ. Mircea Geoană, lider cu 21%, Marcel Ciolacu pe locul al doilea, cu 17,2%. Elena Lasconi, scor dublu față de Nicolae Ciucă

„Este autobiografică, nu vreau să se aștepte cineva la un bestseller. Este o poveste a vieții mele și are un capitol despre cum văd eu România în următorii ani”, a spus Ciucă.

El a adăugat că această carte va apărea la începutul lunii septembrie: „Foarte curând vom face anunțul, fără niciun fel de problemă, oficial. Cu transparență, am văzut și discuțiile despre tot ceea ce a însemnat panotajul”.

Ciondăneală între Ciolacu și Ciucă pe tema cărții

Discuţia despre cartea „În slujba ţării” a dus la un schimb de replici între liderul PSD, Marcel Ciolacu, şi Nicolae Ciucă.

Ciolacu a spus ironic că, având în vedere intensa promovare, cartea lui Ciucă va fi „un bestseller”. „O să fie un bestseller, sunt ferm convins, mai ales că ţinem cont de ce promovare a avut”, a afirmat premierul PSD pe 8 august.

În replică, al doilea om în stat i-a recomandat „să citească şi el cartea, poate avea multe de învăţat”. „Îi recomand lui Marcel Ciolacu să citească şi el cartea, poate avea multe de învăţat. Promit să îi trimit un exemplar, cadou. Sper că va fi un bestseller, pentru că toate încasările vor merge către iniţiative caritabile”, a spus Ciucă prin intermediul Facebook.

Recomandări Donald Trump susține că ofensiva din Kursk riscă să ducă la cel de-al treilea război mondial și numai el poate preveni acest scenariu

Două milioane de euro pentru promovarea cărții lui Ciucă

Site-ul de investigaţii Snoop a scris că PNL a plătit două milioane de euro din bani publici pentru promovarea cărţii lui Nicolae Ciucă. De asemenea, fotografia de pe coperta cărții este prezentă pe 400 de panouri de outdoor în orașele, pe autostrăzile și pe drumurile naționale din România, potrivit sursei citate.

Pe 8 august, liberalii au replicat că acţiunile de promovare sunt o activitate firească de informare a publicului despre activitatea PNL şi a preşedintelui partidului, „realizate într-un mod perfect transparent şi legal”. De asemenea, PNL a menționat că toate veniturile vor fi direcţionate către susţinerea unor iniţiative caritabile.

Pe 21 august, partidul AUR a anunțat că DNA va ancheta plângerea lui George Simion împotriva lui Nicolae Ciucă „pentru deturnare de fonduri publice, prin folosirea ilegală a subvenţiei în scopuri publice”.

Urmărește-ne pe Google News