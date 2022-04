Dunărea va putea fi trecută cu feribotul. Un nou punct de frontieră între România și Bulgaria va fi deschis la Giurgiu-Ruse

„L-am primit astăzi, la Palatul Victoria, pe omologul meu, prim-ministrul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov. A fost o bună ocazie să reluăm dialogul nostru asupra mai multor teme de interes. Un punct important al discuției l-a reprezentat colaborarea noastră în domeniul transporturilor, care a beneficiat de contribuția doamnei comisar european pentru transporturi, Adina Vălean”, a afirmat Nicolae Ciucă, conform paginii de Facebook a Guvernului României.

„Concretizăm această cooperare prin rezultate de care să beneficieze cetățenii noștri. Acordul semnat astăzi la București în domeniul transporturilor va permite deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei româno-bulgare la Giurgiu-Ruse”, a precizat premierul român.

„O bucurie să asist la semnarea acordului privind PTF Giurgiu-Ruse cu omologul şi prietenul meu, premierul Bulgariei, Kiril Petkov, şi să discutăm despre cooperarea noastră bilaterală în diverse domenii, inclusiv transport, energie şi situaţia din Ucraina”, a transmis Nicolae Ciucă și pe contul său de Twitter.

Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, care efectuează o vizită de lucru în România, a fost primit vineri atât de preşedintele Klaus Iohannis, cât şi de șeful guvernului. Vizita lui Petkov a fost decalată cu câteva ore faţă de programul iniţial. Joi, premierul bulgar s-a aflat într-o vizită în Ucraina.

Cei doi prim-miniştri au avut convorbiri tete-a-tete şi au participat la ceremonia de semnare a acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea la frontiera de stat româno-bulgară a punctului internaţional al frontierei Giurgiu-Ruse feribot.

Ulterior, cei doi premieri și comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, au susținut o conferință de presă comună, la Palatul Victoria.

Nicolae Ciucă a declarat că a fost semnat un memorandum pentru construirea unui al doilea pod peste Dunăre, între Giurgiu şi Ruse, și că a discutat cu omologul său bulgar despre dragarea fluviului, precum și despre viitoarea şedinţă comună a guvernelor din cele două state.

„În ceea ce priveşte subiectele de pe agenda comună, prioritare pentru noi, care vor seta şi vor aranja tot ceea ce urmează să se întâmple în şedinţa comună de guvern de anul acesta care sperăm să aibă loc în luna septembrie, desigur, primul subiect a fost legat de programele de transport. Am avut două obiective principale, am avut un memorandum semnat între România şi Bulgaria în ceea ce priveşte construirea unui al doilea pod între Giurgiu şi Ruse, pod care poate să beneficieze de fonduri europene şi de asemenea demararea proiectului pentru dragarea Dunării şi înscrierea în programului european Fast Danibe”, a afirmat premierul român, potrivit news.ro.

Premierul român a explicat că partea bulgară a podului existent dintre Giurgiu şi Ruse urmează să intre în lucrări de mentenanţă, s-a convenit deschiderea unui punct de trecere cu bacul.

„Ţinând cont că într-o perioadă scurtă de timp urmează ca pe partea bulgară a podului de la Giurgiu – Ruse să se execute lucrări de mentenanţă, am convenit să deschidem un punct de trecere între Giurgiu şi Ruse cu bacul. Chestiunea aceasta va ajuta şi va facilita practic compensând restricţiile”, a precizat Ciucă.

Acesta a explicat că partea bulgară îşi doreşte mai multe poduri peste Dunăre, între cele două ţări.

„Partea bulgară a propus să analizăm posibilitatea construirii unui număr mai mare de poduri, iar pentru acest subiect am convenit ca până la finele săptămânii viitoare să se constituie un task force din care vor face parte specialişti de la Ministerul Transporturilor şi totodată, pe măsură ce discuţiile au evoluat şi am convenit că sunt subiecte comune şi în ceea ce priveşte energia, am convenit ca din acest task force să facă parte şi specialişti din cadrul ministerelor Energiei din ambele ţări”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Potrivit acestuia, Kiril Petkov l-a anunțat că până la 30 iunie, interconectorul dintre Bulgaria şi Grecia va fi finalizat din punct de vedere tehnic.

„Atât premierul Kiril Petkov, cât şi premierul Kyriakos Mitsotakis (prim-ministrul Greciei, n.r.) au confirmat interesul comun ca interconectorul dintre Bulgaria şi Grecia să fie finalizat la termen. Premierul Petkov a menţionat că până la 30 iunie are certitudinea că acesta va fi finalizat din punct de vedere tehnic. Va urma perioada de testare şi verificare şi, cel mai probabil în această toamnă, vom avea gaz pe acest interconector”, a menționat Ciucă.

El a mai anunțat că a fost discutată și situaţia deosebit de complexă generată de invazia forţelor armate ruse în Ucraina.

„Am reconfirmat împreună sprijinul pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei şi, de asemenea, am condamnat împreună agresiunea forţelor armate ruse şi, în mod deosebit, atrocităţile şi crimele de război, loviturile care au produs decesul civililor, al femeilor şi copiilor, distrugerile de şcoli şi spitale nejustificate, neprovocate şi absolut ilegale. Şi am convenit, de asemenea, să susţinem împreună ca tot ceea ce s-a întâmplat acolo să poată să fie identificat şi dus în faţa instanţelor de judecată internaţionale”, a spus Ciucă.

Ce au discutat Iohannis și Petkov

Preşedintele Klaus Iohannis a discutat, vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Bulgariei, Kiril Petkov, despre modalităţile de aprofundare a relaţiei bilaterale, evoluţiile de securitate generate de agresiunea militară a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi sprijinul acordat Ucrainei, securitatea energetică, coordonarea poziţiilor în plan regional, european şi în perspectiva Summitului NATO de la Madrid, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

În plan bilateral, cei doi oficiali au subliniat „interesul comun de a dezvolta în continuare parteneriatul aprofundat” dintre România şi Bulgaria, în plan politic, economic şi securitar, conform sursei citate. În ceea ce priveşte cooperarea economică, a fost evidenţiat faptul că România este al doilea partener comercial al Bulgariei, dintre statele membre ale Uniunii Europene, schimburile comerciale înregistrând creşteri semnificative în ultimii ani.

De asemenea, cei doi înalţi oficiali au discutat despre obiectivele comune de îmbunătăţire a conexiunilor rutiere şi fluviale de-a lungul Dunării şi luarea măsurilor necesare pentru asigurarea navigabilităţii fluviului. În acest sens, a fost accentuată necesitatea implementării rapide a Proiectului european Fast Danube, menit să îmbunătăţească navigaţia în partea româno-bulgară a Dunării.

Ambii lideri au subliniat rolul important al comunităților aflate pe cele două maluri ale Dunării, realizarea interconectărilor contribuind la dezvoltarea economică și la crearea de noi oportunități pentru acestea, menționează Administrația Prezidențială.

Premierul bulgar Kiril Petkov, primit vineri, 29 aprilie 2022, de către președintele Klaus Iohannis, la Palatul Victori | Foto: presidency.ro

În domeniul energiei, preşedintele Klaus Iohannis a reiterat sprijinul României pentru eforturile comune la nivel european în vederea eliminării cât mai curând posibil a dependenţei energetice a Uniunii Europene de Federaţia Rusă, conform abordării agreate la nivelul Consiliului European.

„Totodată, Președintele României a subliniat importanța finalizării interconectărilor energetice la nivelul statelor membre UE, mai ales în contextul dificil actual, în care Federația Rusă a stopat exportul de gaze către Bulgaria și Polonia. Președintele Klaus Iohannis a evidențiat importanța majoră a operaționalizării rapide a interconectorului Bulgaria-Grecia și a apreciat măsurile luate recent în această direcție de statul vecin. Cei doi înalți oficiali au accentuat importanța cooperării bilaterale și regionale, pentru a face față acestei situații complexe în domeniul energetic”, adaugă Administrația Prezidențială.

Cei doi oficiali au reiterat importanţa cooperării pentru atingerea obiectivelor europene în materie de combatere a schimbărilor climatice.

De asemenea, preşedintele Iohannis a reiterat, cu privire la evoluţiile de securitate generate de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, sprijinul pe care autorităţile române îl acordă Ucrainei, pe multiple planuri, în ceea ce priveşte susţinerea acordată refugiaţilor ucraineni care au venit în România, prin intermediul hub-ului umanitar de la Suceava, respectiv pentru facilitarea exporturilor de produse ucrainene ca modalitate de susţinere a economiei ucrainene. În plus, au fost discutate modalităţi de coordonare a măsurilor de ajutorare şi de gestionare a situaţiei.

Șeful statului a abordat şi aspectele legate de sprijinul activ şi cuprinzător de care Republica Moldova are nevoie.

„Preşedintele Klaus Iohannis şi prim-ministrul Kiril Petkov au discutat şi despre avansarea aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, apreciind că aceasta va contribui atât la consolidarea Pieţei Unice, cât şi la întărirea rezilienţei Uniunii Europene în ansamblul său, ceea ce este cu atât mai necesar în contextul actual, marcat de crize multiple. Cei doi înalţi oficiali au convenit continuarea coordonării pentru atingerea acestui obiectiv comun”, precizează Administraţia Prezidenţială.

