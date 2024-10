„Vă spun că niciodată nu am revenit pe o funcţie pe care am încadrat-o. Nu sunt un om care să îmi doresc funcţii. Am avut în cariera mea profesională funcţii la care nu m-am gândit niciodată că am să le ocup”, a afirmat Ciucă, potrivit news.ro.

El a susținut că nu va reveni premier „pentru că este o chestiune de principiu şi mi-am respectat principiile”.

Ciucă și-a mai încălcat două promisiuni

Întrebat de ce în trecut a spus că nu va intra în politică, dar apoi și-a încălcat promisiunea, președintele Senatului a răspuns că a cedat cerinței venite de la președintele Klaus Iohannis.

„Recunosc că se întâmpla toată această situaţie înainte să am acel episod cu Liviu Dragnea când am fost suspendat. Nu mă tenta cariera politică, iar atunci când s-a produs acea schimbare de Guvern, eram la sfârşit de mandat, am fost întrebat de către preşedintele ţării dacă doresc să îmi slujesc în continuare ţara din poziţia de ministru al Apărării, fără să fi fost angajat politic la vremea respectivă şi am zis da. Pot să spun că da, am încălcat acel principiu. Nu am o problemă să recunosc când greşesc”, a spus al doilea om în stat.

O altă situație în care Nicolae Ciucă nu și-a respectat promisiunea a fost în februarie 2024. După ce în noiembrie 2023 PNL a stabilit să meargă singur la alegeri, fără PSD, folosind motto-ul „Prin noi înșine”, acest lucru nu s-a mai întâmplat și s-a decis să se facă liste comune cu PSD la europarlamentarele din 9 iunie.

Afirmațiile lui Ciucă au venit după ce premierul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că vrea o continuitate la guvernare și după alegerile de la finalul acestui an și că el nu are nicio reţinere să îl numească premier pe Nicolae Ciucă, dacă Ciolacu va fi votat președintele României.

Ciucă a nuanțat declarațiile privind ruperea coaliției cu PSD după alegeri

Ciucă a revenit și asupra declarațiilor potrivit cărora ia în calcul ruperea alianței cu partidul condus de Marcel Ciolacu după alegeri și că nu va mai merge la ședințele de coaliție pe teme politice.

„Când se depăşeşte o limită a înţelegerilor între doi oameni, nu vorbesc despre înţelegerile politice şi chestiunea aceasta se repetă, este bine, la un moment dat, să se ia o pauză operativă. Suntem într-o pauză operativă”, a spus Ciucă.

Al doilea om în stat a adăugat că nu va vorbi niciodată urât despre Marcel Ciolacu, chiar dacă uneori se mai aruncă câte o săgeată. „Apreciez faptul că a spus că am avut o guvernare foarte bună, ceea ce se vede şi din cifre şi din ceea ce s-a întâmplat la vremea respectivă. Nu am vorbit urât despre Marcel Ciolacu şi nici nu o să vorbesc urât despre Marcel Ciolacu pentru că… dacă mai aruncăm câte o săgeată, se mai aruncă”, a declarat Ciucă.

Ciucă se mai gândește dacă îl nominalizează pe Ciolacu premier, după alegeri

Întrebat dacă îl va nominaliza pe Marcel Ciolacu în funcţia de premier, în cazul în care va ajunge preşedinte, Ciucă a răspuns că se mai gândește și că va lua o decizie după alegeri.

După ce văd rezultatele de la alegerile parlamentare, discutăm. Până atunci prefer să nu fac niciun fel de scenariu. Prefer o coaliţie de dreapta. În momentul de faţă nu l-aş nominaliza pe Marcel Ciolacu. Voi lua cea mai bună dcizie pentru poporul român, nu pentru o formaţiune sau un om politic Nicolae Ciucă, președinte PNL:

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu sunt candidați la alegerile prezidențiale care vor avea loc pe 24 noiembrie (primul tur) și 8 decembrie (turul al doilea). Alegerile parlamentare vor avea loc pe 1 Decembrie.

