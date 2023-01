Nicoleta are nevoie de 10.000 de lei lunar pentru tratamentul care o ține în viață. Fata de 16 ani are un picior amputat, e nevăzătoare și suferă de tetrapareză spastică

Pentru Nicoleta-Daniela Stan, din București, în vârstă de 16 ani, fiecare clipă trăită înseamnă o victorie uriașă în fața destinului care i-a fost potrivnic încă de la naștere, dar și un chin inimaginabil, un supliciu pe care îl îndură din cauza bolilor cumplite care i-au mutilat trupul plăpând și au aruncat-o într-o lume a întunericului și a durerii. Pentru a putea primi tratamentul care o ține în viață, Nicoleta – care este oarbă, căreia i-a fost amputat un picior și care suferă de tetrapareză spastică, dar și de multe alte maladii la fel de îngrozitoare – are nevoie de aproximativ 10.000 de lei lunar.

Nicoleta s-a născut oarbă, nu a văzut niciodată chipul mamei sale

Nicoleta nu a văzut niciodată chipul mamei sale. Pe cea care i-a dat viață o cunoaște doar după atingerile blânde care i-au alinat durerile și după glas. Și asta pentru că fata s-a născut oarbă. Și, ca și cum supliciul de a trăi în întuneric nu ar fi fost suficient, asupra fetei s-a mai abătut o nenorocire. Tetrapareza spastică i-a prins trupul în tentaculele ei și i l-a mutilat, refuzându-i bucuria de a merge pe propriile picioare sau măcar de a putea să stea câteva secunde în șezut. O viață amară de care Nicoleta – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – se agață cu disperare.

„Am crezut că o s-o pierd…”

Bietul meu copilaș a venit prematur pe lume. Orb și cu o greutate de doar 700 de grame… Parcă a fost un semn rău, judecând după toate nenorocirile care aveau să se abată asupra fetiței mele. Am stat cu ea în spital câteva luni ca să ajungă la o stare de sănătate care să ne permită să mergem acasă… Am crezut că o pierd… Când credeam că o să ne luptăm doar cu faptul că va fi nevăzătoare o viață întreagă, peste noi s-a prăvălit cerul. Nu vorbea, se îneca atunci când mânca, nu putea să miște piciorușele și mânuțele… Atunci, medicii de la «Mama și Copilul» (n.r. – Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu Rusescu) au descoperit ceva înfiorător: Nicoleta avea și tetrapareză spastică. Veronica-Constantina Coman, mama Nicoletei:

Nicoleta și-a mutat viața în spitale

De atunci, de când abia împlinise un an, Nicoleta și-a mutat viața, din ce în ce mai chinuită și mai amenințată de boli, în spitale și în cabinetele specialiștilor în kinetoterapie. Specialiștii au încercat, prin tratamente și cu ajutorul exercițiilor medicale, să repare cât mai mult din ravagiile pe care boala le-a tot făcut de-a lungul anilor. Să o ajute să-și folosească mâinile și picioarele, dar și să-i întărească mușchii, mai ales cei toracici, pentru ca Nicoleta să nu piară sufocată din cauza imposibilității de a mai respira.

15 ani de luptă crâncenă cu bolile

Sunt 15 ani de când Nicoleta este prinsă în vâltoarea luptei pentru supraviețuire. Dar, cu toate eforturile specialiștilor, fata nu își poate folosi nici mâinile, nici singurul picior (cel drept i-a fost amputat). Abia dacă poate să stea pe spate, într-o poziție care îi provoacă dureri atroce și răni adânci. O viață amară, trăită în întuneric, fără putința de a vorbi, de a se mișca… Fără posibilitatea de a vedea chipul mamei sale care, în toți acești ani parcă blestemați, a făcut sacrificii uriașe pentru a nu o pierde…

Nicoleta, în spital, la unul dintre nenumăratele controale medicale, alături de mama ei

„Fetița mea nu mă va vedea vreodată, dar măcar să-i curm cât pot de mult suferința”

În toți acești 15 ani am făcut tot ce a depins de noi, de mine și de fetița mea. Am fost, doar în România, la o mulțime de medici din rețeaua privată. La stat ne-au întors spatele, ne-au spus că fata nu are nici o șansă… Vorbim de mii de ore de exerciții medicale, de tot felul de tratamente care au ținut-o în viață. Știu că fetița mea nu mă va vedea vreodată, dar măcar să reușesc cumva, cu ajutorul oamenilor, să-i curm cât pot de mult suferința. Să strâng cei 10.000 de lei pe lună pentru sutele de ore de kinetoterapie și gimnastică medicală pe care medicii i le-au recomandat. Mama Nicoletei:

„Doar cu ajutor îmi voi putea salva fetița!”

Nicoletei, care nu are mai mult de 20 de kilograme, i-au fost recomandate ședințe de kinetoterapie individuală neurologie, întreținere funcțională prin mobilizări articulare și gimnastică recuperatorie, proceduri ce pot fi efectuate la CentroKinetic, din Capitală. Exerciții extrem de importante, un tratament de care este dependentă pentru a rămâne în viață, dar care este extrem de costisitor pentru posibilitățile financiare ale mamei sale. De aceea, fata suferindă are nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet pentru a strânge cei 10.000 de lei lunar necesari procedurilor (peste 260 de ore de tratamente), dar și hranei speciale de care are nevoie și produselor de igienă indispensabile.

„Ajutați-mă să-mi țin fetița în viață!”

„Trebuie neapărat să continuăm… Luptăm de 15 ani, nu ne putem opri, pentru că ar însemna să-mi pierd fetița. Dar unde să mă duc, la cine să apelez? E cumplit de greu! Nu mi-am lăsat niciodată copilul… Prin intermediul Fundației Ringier România îi rog pe toți oamenii cu suflet să îi fie aproape Nicoletei, să ne ajute să strângem cei 10.000 de lei de care avem nevoie în fiecare lună pentru ședințele de kinetoterapie și hrană.

Doar cu ajutor îmi voi putea salva fetița! Ajutați-mă să-mi țin fetița în viață!”, este apelul disperat al mamei Nicoletei, o femeie parcă lovită de blestem, care mai are doi copii bolnavi. O fată de 27 de ani care suferă de cancer și un băiat de 21 de ani diagnosticat cu tetrapareză spastică.

Cei care doresc să o ajute pe Nicoleta o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «NICOLETA».

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 11 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

