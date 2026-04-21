„Din punct de vedere politic, așa cum știți, acum o lună de zile, am adoptat o decizie prin care, văzând pașii și ceea ce făcea Partidul Social Democrat, am solicitat și am făcut un apel la rațiune pentru a menține o stabilitate guvernamentală și în coaliție și am avertizat atunci că, dacă se va declanșa o criză politică, decizia Partidului Național Liberal va fi să nu mai fie într-o coaliție cu PSD. Această decizie a fost revalidată astăzi. În condițiile în care avem această criză în desfășurare, decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu Partidul Social Democrat”, a spus Bolojan.

El a adăugat că „nu este vorba de un partid sau de altul”, ci pur şi simplu despre a rupe o înțelegere „față de un anumit fel de a face politică care este unul defavorabil pentru România şi pe care am crezut, la modul cinstit în această perioadă, că îl putem îndrepta”.

Bolojan a mai spus că urmează discuții cu grupurile politice care susţin actualul guvern, însă doar cu USR, UDMR şi grupul minorităţilor, „în aşa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar”.

Declarațiile au venit la o zi după ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Bolojan.

Drept urmare, coaliția se rupe după 10 luni. Ilie Bolojan este premier din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

Reamintim că Ilie Bolojan nu a exclus să apeleze la AUR, partidul lui George Simion, pentru susținere, dacă pierde sprijinul PSD. „Trebuie un dialog cu forțele politice pentru proiectele din PNRR”, a spus premierul pe 19 aprilie.

Partidul lui Grindeanu i-a retras sprijinul politic premierului Bolojan. Urmează demisiile celor 6 miniștri PSD din Guvern, până joi

Social-democrații au cerut luni, 20 aprilie, părerea celor aproape 5.000 de membri din Consiliile Politice Județene despre viitorul guvernării. Singura întrebare a fost dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Votul a fost favorabil (97,7%, ceea ce înseamnă 4.504 voturi pentru), astfel încât Bolojan are termen până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, să decidă dacă își dă demisia.

În caz contrar, următoarea mutare a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, este să retragă miniștrii PSD din Guvern. Potrivit informațiilor Libertatea, până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, toți miniștrii social-democrați își vor da demisia. Dacă nici așa Ilie Bolojan nu va pleca, urmează o moțiune de cenzură împotriva Executivului.

În total, în Guvern sunt 16 miniștri. Cei 6 miniștri PSD care vor demisiona sunt: Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate) și Florin Manole (Muncă).

Conform informațiilor Libertatea, anunțul va fi făcut cel mai probabil miercuri, 22 aprilie. Foarte important, Ilie Bolojan nu își va da demisia, indiferent de demersurile PSD.

În acest context, Nicuşor Dan a chemat PSD, PNL, UDMR și USR la Cotroceni pentru o ultimă rundă de discuții, înainte ca PSD să își retragă miniștrii. Surse din cadrul PSD au precizat însă pentru Libertatea, imediat după anunțul Administrației Prezidențiale, că decizia retragerii miniștrilor din Guvern rămâne valabilă, indiferent de discuțiile care vor avea loc la Cotroceni. Singura variantă ca social-democrații să renunțe la demers este dacă premierul Ilie Bolojan își va da demisia.

PSD a amenințat încă din ianuarie că iese de la guvernare. Grindeanu nu suportă nici USR

Reamintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este extrem de complicată, după ce Guvernul a majorat taxele și impozitele la începutul acestui an.

PSD este principalul adversar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut încă din ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, argumentând că acesta este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite. El a precizat însă atunci că nu este momentul, ținând cont că mai trebuiau puși șefii serviciilor secrete și la acel moment nu exista nici bugetul pe 2026. Acum, România are buget, dar conducerile SRI și SIE tot nu au fost schimbate.

Mai reamintim că Sorin Grindeanu este un adversar declarat și al USR, partid pe care vrea să îl scoată din coaliție.

De exemplu, în februarie, Grindeanu a acuzat partidul condus de Dominic Fritz că și-a construit o imagine bazată „pe ipocrizie”, susținând că USR s-a pretins „puritatea absolută” și „competență”, dar a susținut că realitatea contrazice această „mitologie politică”.

„Cred că românii au dreptul să vadă și diferența dintre cei care își asumă guvernarea și cei care au construit o imagine pe ipocrizie. USR s-a prezentat ani buni drept partidul purității absolute. Drept partidul competenței. Drept partidul meritocrației. Astăzi vedem rezultatul acestei mitologii politice. Vedem cum Uniunea Salvați România a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau”, a afirmat al treilea om în stat acum două luni.

Bolojan a atacat o singură dată PSD de când este premier, cu trei zile înaintea votului social-democraților: „Vor un premier marionetă și un PNL obedient”

În cele 10 luni de când este prim-ministru, Ilie Bolojan nu și-a atacat niciodată partenerii de coaliție de la PSD și foarte rar a oferit o replică. Premierul și președintele PNL a explicat de câteva ori că i-ar fi ușor să răspundă cu aceeași monedă, dar nu dorește să potențeze conflicte.

Abia luna trecută, pe 19 martie, Bolojan a detaliat: „Aş putea să dau replici, dar, uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”.

Apoi, pe 23 martie, liberalii au transmis că „dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliția cu PSD”, formată în iunie 2025.

Însă pe 17 aprilie Bolojan a avut cea mai tranșantă reacție și a atacat pentru prima dată partidul condus de Sorin Grindeanu. „În acest mandat am deranjat destul de mult. Gândiţi-vă că am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat”, a spus Bolojan la Radio România Actualități. „Am căutat să schimb legislaţii şi să corectez lucrurile şi aceste zone sunt conectate transpolitic şi transinstituţional la oameni care au susţinut aceste lucruri”, a adăugat el.

El a oferit un exemplu plastic în care s-a referit în mod direct la social-democrați: „Gândiţi-vă că în cămara aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte şobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi, foarte plastic, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Am încercat să fac lumină acolo şi, în mod evident, asta cât se poate de clar a deranjat”.

Bolojan a mai spus că PSD are nevoie de „un premier de tip marionetă” și că social-democrații şi-au dorit „un PNL de tip obedient”, dar a adăugat că nu va permite așa ceva, cât timp va conduce partidul.

