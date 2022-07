„O să fie mai bine iarna aceasta decât iarna trecută. În mod deliberat s-au făcut niște lucrări. Locurile unde noi știm că sunt avarii să nu se mai producă iarna asta. Pe ceea ce înseamnă transport, avem patru șantiere, câte 10 kilometri fiecare. Am avut ghinion cu războiul din Ucraina și nu au început în martie, cum trebuia, dar o să facem aproximativ 35 de kilometri anul acesta. Este în curs de implementare o centrală provizorie la fostul CET Titan”, a spus Nicușor Dan.

El a subliniat că, în luna iulie, o problemă specială este că CET Sud, care este în revizie. „În mod normal a trebuit să îl suplimentez cu CET Progresul, numai că nici acesta, nici conductele pe zona de est nu fac față la presiune, atunci am avut avarii și mulți oameni fără apă caldă”, a completat edilul.

El a subliniat că unele lucrări de reabilitare au fost întârziate întrucât fosta administrație Firea nu a organizat licitațiile.

„Anul trecut, în 2021 nu aveam licitațiile făcute. Am pierdut anul 2021 pentru că administrația anterioară prevăzuse că o singură companie municipală poate să facă 60 de kilometri, când ea poate să facă 10 km pe an. În 2021 am făcut toate licitațiile și era să intrăm în primăvara lui 2022 în forță. Chiar dacă am avea un număr infinit de bani și de constructori tot nu vom putea să avem un ritm mai mare de 50-60 de kilometri pe an, pentru că trebuie să furnizăm apă și căldură”, a explicat primarul general.

Sectoarele 2 și 3 din Capitală au rămas mai multe zile fără apă caldă la începutul lunii iulie. Elcen și Termoenergetica s-au contrazis atunci privind motivele care au dus la această situație.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cântecul care a înfuriat-pe pe Elena Ceaușescu.„Nicule,tu vezi ce zice ăsta?!”.Ce a pățit atunci artistul

Playtech.ro Soția lui Mircea Radu, accidentată pe trecerea de pietoni. A fost transportată de urgență la spital

Observatornews.ro Filmul tragediei din Vaslui, în care două femei care veneau de la biserică au murit, după ce au fost secerate de un șofer care ar fi adormit

HOROSCOP Horoscop 25 iulie 2022. Peștii poate că nu se mai simt la fel de norocoși ca și zilele trecute, dar șansa lor nu a dispărut nicăieri

Știrileprotv.ro Momente de panică pe plajă. Câțiva turiști au descoperit în apă un tub de rachetă. Unde s-a întâmplat totul

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Serialul turcesc aflat în TOP 10 pe Netflix. Cine sunt protagoniștii

PUBLICITATE Cum amenajezi optim spațiul dedicat biroului de acasă