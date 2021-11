„Mesajul este că în acest moment tariful pe care ei îl au de plătit pentru gigacalorie este de 164 de lei , eventual acel tarif pe care l-am propus să fie plătit peste două luni de la momentul la care vom da aceea hotărâre a Consiliului General. Pentru facturile la noiembrie, care va fi plătită în ianuarie, bucureștenii să știe că vor plăti 164 de lei, pentru factura de decembrie pe care o vor plăti în februarie, dacă nu se întâmplă nimic bucureștenii vor plăti în continuare 164 de lei”, a explicat Nicușor Dan, sâmbătă, după întâlnirea cu premierul Nicolae Ciucă.

Edilul a mai dat asigurări că bucureștenii nu plătesc și pierderile de apă din rețea.

„Trebuie să fim foarte corecți, bucureștenii nu plătesc pierderile din rețea, în momentul acesta dacă ne referim la prețul de dinainte de 1 noiembrie, prețul gigacaloriei era 200 de lei plus TVA producția, adică cât cumpăra Termonergetica gigacalorie de la ELCEN era de 200 de lei plus TVA, iar bucureștenii plăteau 164 de lei inclusiv TVA, ei plăteau mai puțin de cât cumpăra Termoenergetica de la producător”, a mai spus Nicușor Dan.

Primarul Capitalei Nicușor Dan a declarat că nu a cerut bani de la Guvern pentru termoficare la întâlnirea de sâmbătă cu premierul Nicolae Ciucă, însă au existat discuții despre solicitările tuturor autorităților locale cu încălzire centralizată, care au un necesar de 3 miliarde de lei.

„Când am preluat acest mandat am preluat o datorie de 3 miliarde de lei. Avem un buget și o să vedem execuția în funcție de banii pe care îi vom primi în decembrie, o să avem niște venituri de 4,4 -4,5 miliarde de lei, din acești bani am plătit cam un milion din datoriile acumulate de fosta administrație, am mai rămas cu datorii, dar care spre deosebire de fosta administrație am reușit să le eșalonăm astfel încât să fim solvabili îi piață. Faptul că la un moment dat avem 40 sau 60 de milioane de lei în cont nu înseamnă nimic, în condițiile în care avem încă datorii”, a mai precizat primarul Capitalei.

Nicușor Dan a mai spus precizat că Primăria va fi în dificultate în ianuarie 2022, dacă nu primește atunci un ajutor de la Guvern. Acesta a avut și un răspuns dur pentru noul ministru de finanțe care a spus, vineri, că Primăria are bani.

„Probabil că la ministrul finanțelor trei plus patru adică datoria de trei și obligațiile de 4 e mai mică de 4,5, dar matematica e alta. Legat de chestiunea cine acordă banii este o decizie, prin care bugetul pe 2022 este atributul Parlamentului”, a mai completat Nicușor Dan.

Noul ministru al finanțelor publice, Adrian Câciu, i-a transmis, vineri, primarului General al Capitalei, că instituția are bani.

„Este foarte simplu să spunem că alocăm bani. Să știți, Primăria Capitalei are bani. Un primar gospodar putea să mute prin hotărâri de Consiliu General, pe baza rectificării bugetare interne și locale, putea să rezolve problema. Noi avem cum să alocăm acești bani, dar va trebui să avem o discuție foarte corectă și aplicată cu domnul Primar General pentru că este vorba despre oameni. Sunt bucureștean și trăiesc aceeași dramă ca și dumneavoastră. Și nu avem nicio vină că cineva nu e gospodar, că nu are bani, că cineva nu-l finanțează”, a declarat Adrian Câciu, vineri, într-o conferință de presă.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a propus, vineri, în ședinţa ordinară a Consiliului General, ca de la 1 decembrie prețul gigacaloriei pentru populație să crească de la 164 de lei la 280 de lei. PNL și PMP au fost de acord, PSD și USR, nu.

„Propunerea făcută Consiliului General a fost ca, începând de la 1 decembrie 2021, prețul plătit de bucureșteni să fie 280 de lei cu TVA inclusă. A rezultat dintr-o discuție cu majoritatea. A fost un preț îmbrățișat de PNL și PMP, nu și de USR. Iar PSD a spus că e împotriva majorării prețului pentru populație. Până la o nouă ședință, bucureștenii vor plăti 164 de lei ca până acum”, a declarat Nicușor Dan, vineri, în ședința Consiliului General.

