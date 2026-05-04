Șeful statului a fost întrebat ce părere are despre afirmaţiile președintelui AUR, George Simion, care îl acuza că refuză să poarte negocieri cu cei din AUR și că îi consideră extremişti.

„Eu m-am ferit să folosesc cuvântul extremist, încă din campania electorală. Am vorbit de direcţie occidentală-antioccidentală, am vorbit de forţe politice care promovează colaborarea, forţe politice care promovează ura, dezbinarea în societate. Astea sunt mai multe delimitări pe care le-am făcut. Cuvântul extremist m-am ferit să-l folosesc”, a punctat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că există o diferenţă între forţe prooccidentale şi forţe antioccidentale în România, între care şi AUR. „Ultima manifestare am văzut-o la solicitarea Statelor Unite pentru folosirea bazelor româneşti”, a explicat Nicușor Dan.

Cât privește posibilitatea ca George Simion să vină cu o propunere de premier în persoana lui Călin Georgescu, dacă moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan trece, Nicuşor Dan a răspuns: „Acest scenariu este exclus, el e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică”.

De asemenea, întrebat dacă crede că moțiunea de cenzură va trece, a evitat un răspuns direct, însă a lăsat să se înțeleagă că e posibil să treacă: „O situație de incertitudine cu privire la direcția, conformația politică a Guvernului și a majorității din spate va fi, o săptămână-două, dar nu trebuie să ne îngrijoreze pentru că există angajament și pe obiectivele importante, și pe direcția prooccidentală (n.red. – din partea PSD, PNL, USR și USR, chiar dacă nu mai există coaliție)”.

Nicușor Dan a participat în perioada 3-4 mai la cea de-a opta reuniune a Comunității Politice Europene, la Erevan, în Armenia.

Ilie Bolojan ar putea fi al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură

Criza politică a început pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În zilele următoare, conflictul a escaladat: PNL a anunțat ruperea coaliției cu PSD după 10 luni, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

În acest context, premierul Bolojan, care a fost instalat în funcție în iunie 2025, se pregătește să înfrunte pe 5 mai moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva sa. Reamintim că George Simion a anunțat pe 28 aprilie că s-au strâns 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Dacă moțiunea de cenzură va trece în Parlament, Guvernul Bolojan va fi al șaptelea Guvern căzut după 1989. Primul a fost cel condus de Emil Boc, în 2009. Practic, Ilie Bolojan poate deveni al șaptelea premier care este demis prin moțiune de cenzură, la 11 luni de la învestirea în funcție.

