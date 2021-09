Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, a scris pe Facebook, joi seară, că a fost votat proiectul care prevede trecerea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a Parcului Herăstrău şi a Parcului Istoric Cişmigiu.

„Vă anunţ că a fost aprobat în urmă cu câteva minute proiectul de hotărâre prin care am solicitat Consiliului General al Municipiului Bucureşti trecerea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a Parcului Herăstrău şi a Parcului Istoric Cişmigiu”, a afirmat Clotilde Armand, care a precizat că proiectul a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” şi 6 abţineri.

Armand a prezentat şi planurile pentru Cișmigiu și Herăstrău, printre care reabilitarea şi modernizarea aleilor pietonale, refacerea instalaţiilor şi reţelelor de apă şi canalizare, modernizarea locurilor de joacă, defrişarea arborilor uscaţi și replantarea de arbori.

În replică, primarul Capitalei, Nicușor Dan, a transmis vineri dimineață că „nu se pune problema ca Primăria Sector 1 să preia Parcurile Cișmigiu și Herăstrău”.

„Doamna primar Clotilde Armand are mult mai multe probleme de rezolvat în sectorul său și nici nu are capacitatea financiară pentru a face acest lucru. În acest moment, Primăria Sector 1 are chiar o datorie de 19 milioane de lei către PMB”, a mai spus Dan, într-o declarație de presă.

PARTENERI - GSP.RO BREAKING | Clubul lui Gică Hagi face un anunț OFICIAL, nemaivăzut în fotbalul mondial: „Până în 2030, asta facem”

Playtech.ro Familia lui Ivan Patzaichin, încă o LOVITURĂ după moartea legendei. Ce veste au primit văduva și fiica lui acum

Observatornews.ro "Am iubit-o din toată inima" Bărbat care și-a ucis soția la o ceartă, condamnat la doar 8 ani de închisoare după o mărturie "sinceră", în Rusia

HOROSCOP Horoscop 10 septembrie 2021. Berbecii au parte de o zi care poate contribui mult la apariția unor probleme în cuplu

Știrileprotv.ro Creatura găsită de câțiva marinari plutind deasupra apei. Imaginile fac înconjurul lumii

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii