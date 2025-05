În perioada 1992-1998, Nicușor Dan a studiat matematica la Paris, iar în aceeași perioadă a făcut și masteratul, și doctoratul.

„E o plăcere să îmi amintesc cine eram în 1992. Nu prea mergeam la şcoală. Reuşeam să parcurg materia cu conştiinciozitate câteva zile în sesiune. Citeam, în rest, matematică zece ore pe zi, tratate stufoase. Eram convins că voi ajunge, în acest fel, cel mai mare matematician al lumii”, mărturisea el.

Locuia în Grozăvești, deținea o Dacie 1100, „care avea 20 de ani şi pornea împinsă”, și nu rata petrecerile date în Grozăvești și Regie. Tot el a mărturisit și că avea „mare succes la chimiste”.

„Totul mi se cuvenea. Eram fericit. Am luat bursa fără prea multă convingere. A contat în decizie datoria de câteva sute de dolari pe care o aveam în cămin. Eram oricum hotărât să stau doar un an în Franţa şi, cu banii strânşi, să chefuiesc în Grozăveşti următorii 2-3 ani (raportul preţurilor între Franţa şi România era foarte mare în 1992)”.

Contactul cu sistemul educațional francez a fost un șoc pentru Nicușor Dan. Cursurile de masterat erau „foarte dense”: „Profesorul reuşea să transmită diferenţa între esenţial şi detaliu. în anul de master am învăţat de două ori mai multe lucruri decât în cei trei ani la Bucureşti”.

El a realizat că pierduse timp cu detalii inutile și olimpiadele de liceu, iar colegii francezi erau mai entuziasmați de materie, întrucât „avuseseră un liceu lejer”.

„Nu m-am întors în 1993, din conştiinţă profesională. M-am întors în 1998, convins că voi putea face aceeaşi matematică în România pe care aş fi putut-o face în Franţa”.

Nicușor Dan a povestit și că a avut „câteva relații cu franțuzoaice”, însă toate au fost previzibile. A simțit lipsa conexiunii cu realitatea politică, iar în 1995, directorul său de teză i-a sugerat să obțină cetățenia franceză, dar a refuzat.

Cei șase ani petrecuți în Franța l-au schimbat pe Nicușor Dan, făcându-l mai punctual și implicat civic: „Nu am regretat nici un moment că m-am întors. Am regăsit, frenetic în 1998 şi cu moderaţie după, complicitatea sentimentală pe care o aşteptasem”.

„Nu mai am însă fericirea inocentă din 1992. Mă deranjează în special lipsa de implicare şi de coeziune în jurul problemelor care ne dor, a generaţiei din care fac parte. Mă deranjează la fel de tare ascensiunea rapidă a consumismului. Mă irită generaţia tânără care vorbeşte exclusiv de maşini şi dolari pe lună şi se distrează la oră fixă, după program. Un ultim motiv pentru care nu regret că m-am întors. Occidentul îţi ia libertatea ratării. Moment cu moment, sistemul te aşază la locul tău şi căderile sunt tot timpul mici, suportabile. Dacă o să mă ratez, şi este posibil, o să am satisfacţia că am căzut de foarte sus”, a mai povestit el.

Amintim că Nicușor Dan este noul președinte al României, după ce la alegerile prezidențiale din 18 mai a obţinut 53,60% dintre voturi, iar contracandidatul său, George Simion, 46,40%, potrivit rezultatelor finale.

