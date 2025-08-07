„Vreau să mulțumesc tuturor”

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate”, se arată în mesajul postat pe blogul lui Ion Iliescu.

Soția fostului președinte al României, care nu a putut participa la funeralii din cauza vârstei înaintate și a stării de sănătate precare, a mulțumit românilor care i-au adus un ultim omagiu lui Ion Iliescu, dar și medicilor care l-au îngrijit în ultimele două luni:

„Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”.

Iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu

Totodată, Nina Iliescu a precizat că este „recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu”.

„Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”, se arată în finalul mesajului semnat de Nina Iliescu.

Funeralii de stat

Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, în cadrul unei ceremonii religioase oficiate la Biserica Palatului Cotroceni, care a început la ora 10:30.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 ani. El era internat la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu”. Vestea că Ion Iliescu a murit a fost anunțată de Guvernul României înainte de ora 18:00, însă decesul fostului președinte a fost înregistrat la ora 15:55, așa cum a anunțat chiar Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu din București.

În calitate de fost președinte al României, Ion Iliescu va avea parte de funeralii de stat, așa cum prevede legea. Iliescu este primul fost șef de stat care este îngropat după Revoluția din 1989.





