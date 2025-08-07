Cine participă la funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu

Foști și actuali lideri politici participă joi la Palatul Cotroceni la ceremoniile funerare ale fostului președinte Ion Iliescu.

Printre cei prezenți se numără foștii premieri Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan și Viorica Dăncilă, alături de Petre Daea, Șerban Nicolae și Virgil Măgureanu.

Deși USR a anunțat că nu va participa, Ministerul Apărării, condus de Ionuț Moșteanu, a trimis o coroană. Klaus Iohannis și Nicușor Dan lipsesc de la ceremonie.

Ceremonie privată la cimitir

Ion Iliescu va fi înmormântat joi, 7 august, în cadrul unei ceremonii religioase oficiate la Biserica Palatului Cotroceni, care a început la ora 10:30.

Slujba va fi urmată de înhumarea în Cimitirul Militar Ghencea III, într-un cadru restrâns, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

Patriarhia Română a anunțat că delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru săvârșirea slujbelor liturgice va fi Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, însoțit de un sobor de preoți și diaconi.

Slujba de înmormântare va fi creștin-ortodoxă completă, așa cum este prevăzută pentru orice credincios.

Spre deosebire de slujba oficială, momentul înmormântării propriu-zise va avea loc în cadru restrâns, în prezența familiei și a apropiaților.

Sicriul va fi depus pe un afet de tun la intrarea în cimitir, după care va urma înhumarea.

Ion Iliescu și raportarea la religie

De-a lungul timpului, Ion Iliescu a fost perceput ca fiind ateu sau agnostic.

Ion Iliescu a declarat că a fost botezat în credința ortodoxă, însă nu a fost un credincios practicant, menționând că a avut o „evoluție” în felul în care s-a raportat la religie.

Deși a fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și a crescut într-o familie evlavioasă, Ion Iliescu s-a declarat liber cugetător.

Un episod devenit emblematic pentru cariera sa politică a avut loc în 1996, când contracandidatul său, Emil Constantinescu, l-a întrebat public dacă „crede în Dumnezeu”, întrebare care a stârnit numeroase reacții și interpretări la acea vreme.

Iliescu a răspuns că, deși păstrează elementele fundamentale ale moralei creștine, nu își etalează credința și nu o folosește ca instrument politic.

Această declarație a fost interpretată ca o distanțare de religie, iar analiștii au susținut ulterior că acel moment a contribuit decisiv la pierderea alegerilor în fața contracandidatului său.

În timpul mandatului său a aprobat atât reconstrucția bisericii din curtea Palatului Cotroceni, cât și reintroducerea religiei în școlile de stat.

Programul oficial al funeraliilor de stat

09:00-09:50 – Sosirea invitaților

10:00 – Moment religios

10:10 – Ceremonia Gărzii la Catafalc

10:15 – Moment de reculegere

10:16 – Ridicarea sicriului

10:30–11:30 – Slujba religioasă la Biserica Palatului Cotroceni

11:35 – Cortegiul funerar pleacă spre Cimitirul Ghencea III

La cimitir – Sicriul purtat pe afet de tun, onoruri militare, înhumarea în cadru privat

Zi de doliu național

Guvernul a declarat ziua de joi, 7 august, zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu, decizie care a provocat tensiuni în coaliția de guvernare, între PSD și USR.

