Muzeele participante la programul derivat din clasicul „Noaptea Muzeelor” vă așteaptă cu evenimente variate:

expoziții tematice;

tururi ghidate;

ateliere interactive;

proiecții;

seri comunitare;

lecturi și multe alte forme de redescoperire a patrimoniului local.

Programul complet poate fi consultat pe pagina noapteamuzeelor-la-sate.ro. Muzeele sunt aranjate pe județe, găsiți adresele și numerele de contact.

„Doar trecându-le pragul, veți putea experimenta farmecul lor autentic, veți asculta poveștile comunităților și îi veți onora pe cei care mențin viu patrimoniul cultural românesc”, transmit cei care îngrijesc evenimentul.

Muzeu al Viselor, Fierăria Albastră, Chilia Zânelor

„Dacă în drumul tău vei întâlni un Muzeu al Boierilor Veneției, un Muzeu de Pânze și Povești, un Muzeu al Viselor sau al Fluierelor Lumii, o Fierărie Albastră, o Chilie a Zânelor sau o Fermă de Artă, să știi că nu te-ai rătăcit într-o poveste fantastică, deși ai toate motivele să crezi asta. Toate aceste locuri există cu adevărat și le poți vizita pe îndelete dacă dorești să ai parte de o experiență de neuitat pe care numai Noaptea Muzeelor la Sate ți-o poate oferi”, susțin organizatorii.

Ediția din acest an a „Nopții Muzeelor la Sate” va fi coordonată de către Asociația DaDeCe, alături de Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu și Asociația Centrul Memorial Dr. Gheorghe Telea Bologa din Sibiu.