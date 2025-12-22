Banca introduce trei noi opțiuni – ING Go, ING More și ING Extra – care aduce beneficii suplimentare atât clienților existenți, cât și celor viitori.

Aceste pachete de cont curent sunt unice pe piața bancară din România și includ o serie de avantaje, se arată într-un comunicat remis presei.

„La ING Bank, credem că banking-ul trebuie adaptat vieții reale, în care fiecare client are libertatea de a alege serviciile și beneficiile care îi susțin stilul de viață. Inovația a fost mereu parte din ADN-ul nostru, de la produsele și infrastructura digitală prin care ele sunt accesate, până la modul în care simplificăm experiența bancară”, spune Eleni Skoura, Deputy CEO & Head of Private Individuals la ING Bank România.

Avantajele noilor conturi ING, validarea prin studiu de piață

Printre avantajele noilor pachete de conturi de la ING se numără o asigurare pentru afecțiuni grave de până la 100.000 de lei, dobândă preferențială de 10% pentru economiile realizate prin serviciul Round Up, și sprijin pentru călătorii în siguranță.

„Noile pachete de cont curent se ghidează după această filosofie: de a crea valoare acolo unde contează, economisind timp și resurse pentru clienții noștri. Totodată, România marchează o premieră importantă în cadrul grupului ING, fiind prima țară care introduce conceptul global de pachete de cont curent pentru clienții din segmentul Private Individuals. Așadar, această lansare reprezintă nu doar o inovație la nivel local, ci și un reper strategic pentru toate țările din grupul ING care dețin această divizie”, a declarat Eleni Skoura.

Beneficiile incluse în noile pachete au fost validate printr-un sondaj realizat de Ipsos pentru ING Global Research în noiembrie 2025. Studiul a arătat că românii apreciază cel mai mult:

-Posibilitatea de a face plăți și retrageri fără comisioane (88% dintre respondenți)

-Dobânzi preferențiale la economii prin Round Up (80%)

-Asigurare medicală împotriva bolilor grave (78%)

-Rate de schimb valutar competitive (76%)

-Asigurare de călătorie pentru titular și familie (74%).

Studiul realizat de Ipsos pentru ING a fost realizat în noiembrie 2025, la nivel urban, pe un eșantion de 1610 persoane, cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani.

Asigurări medicale, incluse în pachetele ING More și ING Extra

Asigurarea pentru boli grave s-a dovedit a fi un element esențial pentru români în alegerea unui cont curent. Conform studiului Ipsos, 36% dintre respondenți consideră acest aspect decisiv, iar pentru 42% este important.

Asigurarea oferită de ING Bank acoperă riscuri precum cancer, infarct miocardic acut, boala Alzheimer, pierderea vederii sau a membrelor, transplant de organe și intervenții chirurgicale majore. 

Valoarea asigurată este de 20.000 lei pentru pachetul ING More și 100.000 lei pentru ING Extra.

În ceea ce privește asigurarea de călătorie, 1 din 3 respondenți o consideră decisivă în alegerea unui pachet bancar, iar aproape jumătate o văd ca un argument important.

Ce cuprinde pachetul ING Go

Construit pe fundația ING Card Complet, noul pachet ING Go cuprinde servicii bancare esențiale, fără costuri, pentru românii cu un venit minim lunar de 700 lei. 

Beneficiile includ:

-Cont în lei fără comisioane de administrare

-Transferuri gratuite în lei sau euro

-Retrageri gratuite de la orice bancomat

-Dobânzi mai mari la depozite și mai mici la credite

-Schimb valutar preferențial (limitat la 10.000 lei/lună)

-Acces la programul Cashback Bazar

Pentru tinerii cu vârsta între 18 și 24 ani, ING Go este gratuit. Pentru ceilalți clienți fără venit recurent de minim 700 lei, taxa de administrare este de 9 lei/lună, urmând să crească la 15 lei/lună din aprilie 2026.

Ce beneficii sunt la pachetul ING More

Acest pachet combină servicii bancare de top cu beneficii pentru familie și călătorii, incluzând:

-Cont în lei fără comisioane, transferuri în lei sau euro

-Card Visa Gold inclus

-Dobânzi mai mari la depozite și mai mici la credite

-10% dobândă pentru economii prin Round Up

-Schimb valutar preferențial (limitat la 10.000 lei/lună)

-Asigurare de boli grave (20.000 lei)

-Asigurare de călătorie pentru familie

-Asistență rutieră în România și Europa

-3 intrări gratuite/an în lounge-uri aeroporturilor din București,Timișoara și Cluj

-Discount de 12% la BlackCab.

Costul lunar pentru pachetul de cont ING More este de 39 lei.

Care sunt avantajele la pachetul ING Extra

Conceput pentru românii care doresc servicii premium, atât în ce privește domeniul bancar, cel al asigurărilor, cât și beneficiile, ING Extra oferă:

-Cont în lei și valută fără comisioane, transferuri în lei sau euro

-0 costuri pentru administrarea conturilor în valută

-Card Visa Platinum

-Dobânzi mai mari la depozite și mai mici la credite

-10% dobândă pentru economii prin Round Up

-Schimb valutar preferențial nelimitat

-Asigurare de boli grave în limita a 100.000 lei, pentru client și copil

-Asigurare de călătorie pentru familie

-Asistență rutieră în România și Europa

-Acces gratuit la lounge-uri aeroportuare din toată lumea, cât și în cele din București, Timișoara și Cluj

-Discount de 15% la BlackCab.

Costul lunar pentru ING Extra este de 220 lei.

Disponibilitate și perioadă de grație la noile pachete ING

Noile pachete ale ING Bank sunt deja disponibile pentru români, începând de săptămâna trecută. Clienții pot opta pentru ING More sau ING Extra prin Home’Bank sau în agenția unde și-au deschis cont.

Pentru cei care aleg aceste pachete până la 31 mai 2026, ING oferă o perioadă de grație de 3 luni, în care se pot bucura de beneficii fără taxe și fără angajament, putând renunța oricând.

Banca face parte din ING Group, o instituție financiară globală care deservește peste 38 de milioane de clienți în peste 40 de țări. În România, ING Bank operează din 1994 și are peste 1,9 milioane de clienți în segmentele retail, IMM-uri, Mid-Corporate și Wholesale Banking.

