Rise Project a revenit cu ”o verificare în zece puncte, care suprapune realitatea pe câteva reacții publice apărute după articolul Adevărul despre Dan Barna”.

Jurnaliștii spun că nu au găsit proiecte de succes, deși Barna a declarat că cele eșuate dezvăluite de Rise Project în primul articol au fost doar excepții în afacerile sale cu fonduri europene.

Candidatul USR a fost acuzat de Rise Project că a manageriat proiecte eșuate care au costat 6 milioane de euro, din bani europeni.

”Nu există exemple de succes printre proiectele sociale pe fonduri UE gestionate de Grupul pentru Consultanță și Dezvoltare DCG, firma lui Barna, în calitate de mananger și finanțator (deci, nu de consultant)”, scrie Rise Project.

De asemenea, se arată că oficialii europeni încă nu au verificat firmele candidatului USR, în timp ce statul român pur și simplu mușamalizează afacerile lui Dan Barna.

Comisia Europeană nu le-a verificat încă activitățile, în pofida celor relatate colegilor de partid, iar Ministerul Fondurilor Europene ascunde, de fapt, afacerile președintelui USR, ceea ce contrazice declarațiile sale electorale. Rise Project:

Ancheta jurnalistică despre proiectele cu fonduri europene gestionate de Grupul pentru Consultanță și Dezvoltare (DCG), firma fondată de președintele USR, Dan Barna și din care a ieșit după ce a intrat în politică, se referă și la anonimizarea unor date referitoare la achizițiile din aceste proiecte.

Dan Barna: ”Acum aflu de la voi”

Rise Project amintește că în 2016, Cristian Ghinea, pe atunci ministrul Fondurilor Europene, a publicat lista tuturor contractorilor din proiectele pe fonduri europene, cu nume, sume, obiective și achiziții.

La cele care includ firma lui Dan Barna, în calitate de partener sau beneficiar, cea mai mare parte a achizițiilor sunt anonimizate.

„67,88% dintre achizițiile dispuse în cadrul proiectelor europene din POSDRU, care implică firma lui Dan Barna, au fost anonimizate în baza publică de date a ministerului condus tot de Barna (adjunctul lui Ghinea)”, scriu jurnaliștii.

Ei dau ca exemplu proiectul Biblioteca Bunelor Practici, din care au primit 13 pagini din 42, cât avea în total cererea de finanțare, iar unele erau anonimizate în totalitate.

Jurnaliștii mai scriu că omul responsabil de serviciile IT și My SMIS din Ministerul Fondurilor Europene a fost angajat sub mandatele lui Barna și Ghinea.

Întrebat în legătură cu anonimizarea acestor date, Dan Barna a spus: „Habar nu aveam, ori a fost un exces de zel al cuiva de la minister… acum aflu de la voi”.

Luna trecută, Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF) a anunțat că va verifica proiectele cu fonduri europene derulate de Dan Barna.

