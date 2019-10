De Valentina Postelnicu,

După validarea în cele două formaţiuni, s-a ajuns la compromisul unui tandem Barna preşedinte-Cioloş premier.

Dan Barna este sibian şi are 44 ani. Este licențiat în Drept al Universității din București (1998).

În perioada februarie–iulie 2000, a urmat un Curs de formare de formatori la International Development Law Institute din Roma.

În 2003, a obținut un master în Management de proiect din partea Universității Politehnica din București.

În perioada 21 octombrie – 18 noiembrie 2009, a studiat Managementul proiectului la Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG, iar în perioada 4–18 noiembrie 2009, a studiat Abilități de prezentare și metode de învățare în cadrul aceleiași instituții.

Dan Barna a intrat în politică în 2016, în partidul lui Nicuşor Dan

În decembrie 2016, Dan Barna devenea deputat USR.

Asta după ce, în perioada guvernului Cioloş, a deținut funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene condus de Cristian Ghinea, unul dintre principalii săi colaboratori din USR.[

La congresul USR din mai 2017, Dan Barna a fost ales vicepreședinte al partidului, iar ulterior Biroul Național l-a desemnat purtător de cuvânt al formațiunii.

După plecarea lui Nicuşor Dan din partid, la Congresul din 28 octombrie 2017, Dan Barna a fost ales președintele USR cu 127 de voturi din totalul de 191 valabil exprimate.

Ancheta Rise Project, care îl vizează pe Barna: Suspiciuni de fraude şi conflicte de interese cu fonduri UE

Jurnaliștii de la Rise Project au publicat, în plină campanie, o anchetă amplă despre președintele USR, Dan Barna.

În material sunt prezentate afacerile cu fonduri europene pe care candidatul USR la alegerile prezidențiale le-a făcut înainte să intre în politică.

„Șeful USR, partidul care a inițiat campania #FărăPenali, este supervizorul senin al unor fraude și conflicte de interese cu fonduri UE”, spun cei de la Rise Project.

„Prezidențiabilul vrea să-i întoarcă pe români în țară, dar și-a consolidat cariera pe seama unora nevoiți să plece. Opozantul și-a dirijat afacerile în algoritmul de încredere al pesedistului Dragnea: bani publici pentru prietenii de școală. La bilanț, managementul care l-a consacrat pe Barna îi este este profitabil sieși, în timp ce oameni aflați în cumpănă au beneficiat doar pe hârtie. Vorbim despre persoane cu dizabilități sau proveniți din medii defavorizate, greu de integrat pe piața muncii și extrem de neglijate în România. În numele lor, Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare – DCG, compania fondată de Dan Barna, a câștigat milioane sub pretextul facerii de bine”, scrie în ancheta Rise Project.

Potrivit jurnaliştilor, „trei proiecte europene generoase arată ca după război. Banii s-au evaporat între amici cu facturi la comandă, în nepotisme, deturnări, plăți fictive, furturi de echipamente și discursuri despre frumusețea spiritului antreprenorial”.

„Din partea beneficiarilor, multă dezamăgire. Proiectele îngropate de Grupul de Consultanță și Dezvoltare – DCG s-au numit “Punți Comunitare” (social), “SES-am Deschide-te” (social)și “Biblioteca Bunelor Practici”(antreprenorial), iar aceasta e povestea lor. În centru se află candidatul Alianței 2020 USR PLUS, consultant pe fonduri europene, apoi fost secretar de stat în guvernul tehnocrat la Ministerul Fondurilor Europene. Barna, 44 de ani acum, a ieșit din firmă de îndată ce a intrat în minister”, se arată în anchetă.

Reacţia lui Barna, după ancheta Rise Project: „Am contribuit la reușita a zeci de proiecte. Am ajutat autorități publice, ONG-uri și companii care au avut nevoie de fonduri. Mii de oameni au lucrat în aceste proiecte. Am fost pasionat de munca mea și sunt mândru de ceea ce am reușit să fac, a fost o experiență extraordinară”.

Proiectele cu bani europeni derulate de firmele lui Dan Barna, candidatul USR la prezidențiale, sunt verificate de Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF), a anunțat Rise Project.



Averea lui Dan Barna: De ce a evitat să pună venitul soţiei

Potrivit declaraţiei de avere, Dan Barna are un teren de 1.200 de metri pătrați în Rășinari, județul Sibiu, trei apartamente, unul în Capitală și două în Sibiu.

De asemenea, are pusă deoparte și o sumă de 85.000 de lei și 32.000 euro în bancă, plus 422.000 de lei într-un depozit bancar.

Pe lângă acestea, Barna mai are acțiuni în numeroase firme, în valoare de 55.000 de lei.

Dan Barna a revenit asupra primei declaraţii de avere depuse ca şi candidat, după ce nu a trecut venitul soţiei, angajată la OMV Petrom. Premierul Viorica Dăncilă a trecut în declaraţia sa de avere veniturile soţului, şi el angajat la aceeaşi companie.

Liderul USR și-a actualizat declarația de avere depusă pe site-ul USR. Potrivit acesteia, soția sa, Olguța Dana Totolici, a câștigat anul trecut 354.082 lei. Ea este Head of Reward&Respect Labour Litigation Department OMV Petrom.