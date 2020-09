Noi declarații făcute de Adelina Pestrițu, după ce a fost depistată cu noul coronavirus. “Vă rog să realizați ce se întâmplă”

La câteva ore după internare, vedeta a făcut un nou anunț pe contul de Instagram, unde explică oamenilor ce s-a întâmplat cu ea.

“Dragii mei știu că nu v-am obișnuit cu astfel de postări, dar așa e în viață. Trecem prin toate. Ne mobilizăm, astfel încât să avem grijă, să rămânem sănătoși. Vreau să vă mulțumesc foarte frumos pentru mesajele pe care mi le-ați transmis.

Vă mulțumesc pentru gândurile bune pe care le aveți vizavi de această situație în care mă aflu, fără voia mea. Ieri am simțit o stare de oboseală foarte accentuată și mi-am dat seama că nu pot să conduc. Am pus pe baza faptului că muncesc foarte mult. Ulterior am simțit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult.

Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros. Totul s-a întâmplat treptat. Înainte de a intra în starea de panică, pe care cu siguranță cei care au fost depistați cu Covid 19 au trăit-o, am făcut singură un test. Mi-am făcut o cafea, am pus două lingurițe de miere și am observat că gustul dispare reptat. Trebuia să merg la un shooting.

M-am urcat în mașină, dar ulterior am contramandat totul și am sunat să mă programez la un test”, a declarat Adelina Pestrițu pe contul de socializare.

“M-am programat la test. În drum spre spital am mâncat puțină ciocolată, să văd dacă am aceeași senzație. Mi-am făcut testul, am primit rezultatul. Deși aveam un feeling că sunt confirmată pozitiv. Între timp am aflat că și prietenul cu care m-am văzut zilele trecute,este și el confirmat. Este asimptomatic, nu știa că are. Și-a făcut testul doar pentru că trebuia să plece în vacanță.

M-am speriat, pentru că sunt om. Am copil, am părinți, socrii, prieteni. M-am lăsat pe mâna medicilor. Mi s-au făcut analize. Oamenii sunt foarte drăguți și le mulțumesc.

În scurt timp voi fi trimisă undeva să stau izolată și monitorizată. Mă simt bine. Să credeți în acest virus, pentru că există. Iată că sunt în punctul în care am un test COVID- 19 pozitiv. Nu sunt caz de terapie intensivă. Vă rog să realizați ce se întâmplă”, a mai adăugat vedeta pe Instagram.

“Puteam să jur că eu nu o să trec niciodată prin asta, mai ales că am purtat mască, m-am dezinfectat, devenisem obsedată de spălat pe mâini, dezinfectam pachetele de la curier. Știu că e o mare controversă vizavi de acest subiect”, a mai declarat vedeta.