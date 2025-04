Galdhøpiggen este un vârf montan din masivul Jotunheimen, Alpii Scandinaviei. Cu o înălțime de 2.469 de metri, vârful este punctul de maximă altitudine din Norvegia, Scandinavia și Europa de Nord.

Autoritățile au început producerea de zăpadă artificială pentru a acoperi ghețarul de pe vârful Galdhøpiggen, cel mai înalt din Scandinavia, încă din 2022.

În ultimii ani, însă, dimensiunea ghețarului s-a redus dramatic. Propunerea actuală implică pulverizarea anuală a 700.000 de metri cubi de zăpadă artificială pe ghețar.

Per Arne Vole, managerul general al centrului de schi de sub munte, a declarat că „este un paradox că va trebui să producem zăpadă aici, sub Galdhøpiggen. Dar aceasta este realitatea acum”.

„Doar în timpul mandatului meu, s-a micșorat cu 17 metri. În opt ani, nu va mai fi niciun ghețar aici dacă nu începem acum să pulverizăm zăpadă artificială”, a explicat Vole.

Cu o instalație mare de zăpadă artificială, va fi posibilă menținerea centrului de schi deschis până în 2050, după aceea, modelele climatice de la Institutul Meteorologic Norvegian sunt mult mai incerte.

Centrul de schi Galdhøpiggen are o pârtie de 1400 de metri lungime, cu o diferență de înălțime de 350 de metri. Terenul este potrivit atât pentru schi alpin, cât și pentru snowboard. Este cel mai înalt centru de schi din Scandinavia

Recomandări De ce nu știu copiii noștri cine e pe tabloul „Cina cea de taină”: de ar fi fotbaliști sau trapperi le-ar ști și numele. Pentru prietenii mei creștini

Profesorul Rune Strand Ødegårdm de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie, este de acord că zăpada artificială ar putea ajuta la „reconstruirea” ghețarului, spunând că „de fapt, nu există altă modalitate”.

Cu toate acestea, el a avertizat că, din cauza schimbărilor climatice, pierderea ghețarului este inevitabilă pe termen lung. Această situație reflectă o tendință îngrijorătoare în Norvegia.

Ghețarul Veslejuvbreen s-a micșorat atât de mult încât nu mai este vizibil pentru turiștii de la baza muntelui.

Efectele încălzirii globale se fac simțite în întreaga Norvegie. În octombrie 2024, orașul arctic Tromsø a înregistrat cea mai caldă temperatură din ultimii 100 de ani.

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Libertatea vă urează Paște Fericit! Trimite și tu mesaje de Paște celor dragi în aceste zile de sărbătoare!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News