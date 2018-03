Nou protest al localnicilor din Nadăş, sat din Arad retrocedat în întregime. Zeci de oameni au manifestat, miercuri, în fața Tribunalului Olt, nemulțumiți că familia Colțeu a fost împroprietărită, în 2006, cu aproape toate terenurile din satul Nadăş, județul Arad.

Aproape 20 de săteni din Nadăş au protestat, miercuri, fiind nemulțumiți deoarece instanța din Olt a dispus rejudecarea dosarului privind retrocedarea întregului lor sat, scrie jurnalulolteniei.ro.

Săptămâna trecută, cinci oameni din Nadăș au intrat în greva foamei, în fața Tribunalui Olt.

Oamenii sunt revolvați deoarece nu s-a ținut cont că retrocedarea celor peste 8.700 de hectare de teren, adică suprafața întregului sat, face obiectul unui dosar al DNA Timișoara.

Sătenii vor să tragă un semnal de alarmă, însă sunt conștienți că nu pot schimba decizia instanței.

„Nu am primit nicio reacţie din partea autorităţilor. Am văzut un comunicat de presă de la purtătorul de cuvânt al Tribunalului Olt care spunea că sentinţele se desfiinţează prin alte căi, nu prin greva foamei. Asta ştiam şi noi şi ne dăm seama că o sentinţă n-o putem schimba, dar este strigător la cer ceea ce s-a întâmplat în satul Nadăş”, a precizat Nicolae Rad.