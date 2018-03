Cinci localnici din Nadăş, satul pierdut de locuitori în instanţă, au intrat în greva foamei în faţa Tribunalului Olt, nemulţumiţi că instanţa a decis rejudecarea dosarului.

Cinci localnici din Nadăş, judeţul Arad, unde familia Colţeu a fost împroprietărită, în anul 2006, cu aproape toate terenurile din sat, au intrat în greva foamei, miercuri, în faţa Tribunalului Olt, nemulţumiţi că instanţa a decis rejudecarea dosarului.

Întreaga istorie a început în 2006. Judecătoria Ineu a stabilit că soţii Mihai şi Viorica Colţeu sunt urmaşii de drept ai grofului Josif Grosz, aceştia fiind împroprietăriţi cu o suprafaţă de peste 8.700 de ha de teren. Practic, familia Colţeu a primit toatev terenurile agricole ale sătenilor din Nadăş – fâneţe, păşuni, păduri.

Cele cinci persoane din Nadăş care au intrat în greva foamei în faţa Tribunalului Olt sunt nemulţumite că instanţa a dispus rejudecarea dosarului privind retrocedarea întregului lor sat, în care Judecătoria Balş le dăduse câştig de cauză, în septembrie 2017.

Sătenii acuză faptul că nu s-a ţinut cont nici măcar de faptul că retrocedarea a peste 8.700 de hectare de teren, suprafaţa întregului sat, face obiectul unui dosar al Direcţiei Naţionale Anticorupţie Timişoara, scrie Mediafax.

”Suntem cam obosiţi din cauza distanţei foarte mari, de aproximativ 500 de kilometri, de la Nadăş, dar oboseala asta nu-i aşa de mare cum este cea pe care am acumulat-o din 2011 încoace. Am participat în mai multe dosare personale şi de grup. La Judecătoria Balş, am avut câştig de cauză, dar la recursul judecat la Tribunalul Olt s-a dat, nelegal, rejudecare. Nu s-a ţinut cont de dosarele Direcţiei Anticorupţie, de hotărârile judecătoreşti de la Curtea de Apel Timişoara, care au rămas definitive inclusiv la Înalta Curte”, a declarat Nicolae Rad, localnic.