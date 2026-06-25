Al doilea val major de concedieri în doi ani, la Oracle

Oracle este unul dintre cei mai mari angajatori din sectorul IT din România, având în ultimii ani aproximativ 4.000 de angajați în centrele sale locale.

Noul val de concedieri vine după restructurările operate în 2025, când compania a eliminat discret aproximativ 400 de poziții.

Potrivit informațiilor apărute joi, 25 iunie 2026, angajații vizați au început să fie informați încă de dimineață cu privire la disponibilizări.

Un fost angajat Oracle susține că actualele disponibilizări nu reprezintă sfârșitul procesului de restructurare.

„Valul acesta din România face parte din anunțurile mai vechi, din concedierile prevăzute mai demult din anul fiscal anterior. Managerii au trebuit să facă nominalizări prin februarie-martie pentru valul de acum, deci vor mai urma şi alte concedieri”.

Potrivit informațiilor de pe rețelele de socializare afectați de concediere ar fi 526 de angajați. Aceștia vor avea „o perioadă de preaviz + garden leave de 2 luni (nu vor mai munci deloc, dar vor primi salariul întreg în acea perioadă)”.

Angajații concediați de Oracle vor primi „între 3 şi 12 salarii compensatorii, în funcţie de vechime (de la 0 la 3,49 ani primeşti 3 salarii compensatorii, apoi câte un salariu compensatoriu pentru fiecare an peste cei 3 ani jumătate”.

De altfel, sub protecția anonimatului, alți angajați ai gigantului american au spus pentru Libertatea că în companie „se aude” că un nou val de disponibilizări va avea loc la toamnă.

Declarația alimentează temerile privind noi reduceri de personal în perioada următoare.

Oracle reduce personalul la nivel global

Datele publicate recent de companie arată o diminuare semnificativă a numărului total de angajați la nivel mondial.

În mai 2026, Oracle avea aproximativ 141.000 de angajați cu normă întreagă, comparativ cu 162.000 în aceeași perioadă a anului trecut. Diferența reprezintă o reducere de aproape 13% a forței de muncă globale.

Cel mai recent raport anual al Oracle dezvăluie o realitate dură: gigantul american de software și cloud computing a renunțat la aproximativ 21.000 de posturi la nivel global în ultimul an.

Restructurările sunt asociate cu schimbarea modelului de business și cu presiunea exercitată de noile tehnologii bazate pe inteligență artificială, care modifică rapid cererea pentru anumite servicii și competențe din industrie.

Afacerile Oracle România au crescut, dar companiile au trecut pe pierdere

Paradoxal, restructurările vin într-un moment în care afacerile Oracle din România au continuat să crească.

Cele trei companii principale prin care grupul operează pe piața locală au raportat pentru 2025 afaceri cumulate de aproximativ 1,79 de miliarde de lei, echivalentul a aproape 355 de milioane de euro, în creștere cu 7,5% față de anul anterior.

Cu toate acestea, rezultatul financiar s-a deteriorat semnificativ. Cele trei entități au încheiat anul cu pierderi cumulate de 34,8 milioane de lei, după ce în 2024 raportaseră un profit total de 2,2 milioane de lei.

Oracle România, principala entitate locală a grupului, a înregistrat afaceri de 964 de milioane de lei, un nivel apropiat de cel din anul precedent. Totuși, compania a trecut de la un profit net de 8,6 milioane de lei la o pierdere de 9,7 milioane de lei.

Oracle Global Services Romania a raportat venituri de 587,4 milioane de lei, în creștere cu 11,6%, însă și-a majorat pierderea de la 12,5 milioane la 16 milioane de lei.

Oracle Sovereign Cloud Romania, cea mai nouă companie din grup și-a majorat afacerile cu aproape 37%, până la 237,5 milioane de lei, însă a trecut și ea pe pierdere, raportând un minus de 9,2 milioane de lei după profitul de 6,1 milioane de lei din 2024.

Numărul angajaților era deja în scădere

Datele financiare arată că reducerea personalului începuse înaintea noului anunț.

La finalul lui 2025, cele trei entități Oracle din România aveau împreună 4.288 de angajați, față de 4.457 cu un an înainte. 

Astfel, efectivele scăzuseră deja cu 169 de persoane înainte de actualul val de concedieri.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Chris2023 25.06.2026, 15:26

AI va transforma societatile,meseriile vor deveni nr 1 pt ca AI nu poate repara chiuveta sau instala aer conditionat,oricum f.nasol pt umanitate

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