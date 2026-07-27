În prezent, mecanismul de creditare funcționează după reguli diferențiate. Pentru împrumuturile de până la 70.000 de euro, beneficiarii plătesc un avans minim de 5%, însă pentru proprietățile cuprinse între 70.001 și 140.000 de euro, avansul solicitat urcă brusc la 15%.

Noul proiect de lege își propune să elimine această barieră pentru tinerii sub 35 de ani, oferindu-le posibilitatea de a achita un avans de doar 5% chiar și pentru creditele din tranșa superioară.

Diferența de 14.000 de euro care blochează achiziția primului apartament

Inițiatorii proiectului argumentează că intervenția legislativă este urgență din cauza evoluției pieței imobiliare. Oferta de locuințe s-a redus cu aproximativ 18%, prețurile de vânzare au înregistrat creșteri de peste 15%, iar majorarea TVA și a altor taxe a îngreunat semnificativ accesul la o locuință proprie.

În marile centre urbane, valoarea medie a unui credit ipotecar a depășit deja pragul de 70.000 de euro, ceea ce face ca avansul de 15% să nu mai fie o excepție, ci o condiție aproape generalizată.

Datele culese din piață arată că un credit mediu ajunge la 462.179 de lei în Cluj-Napoca, 435.405 lei în Iași, 432.395 lei în București, 422.621 lei în Constanța, 383.245 lei în Timișoara și 378.125 lei în Brașov.

În aceste condiții, principala piedică pentru tineri nu este capacitatea de a plăti rata lunară, ci acumularea sumei necesare pentru avansul inițial.

„Problema tinerilor nu este rata lunară, ci suma necesară cu titlu de avans inițial”, se arată în textul proiectului de lege.

Efectul practic al modificării este unul considerabil. Pentru achiziția unei locuințe evaluate la 140.000 de euro, un cumpărător trebuie să strângă în prezent un avans de aproximativ 21.000 de euro.

Dacă proiectul va fi adoptat, suma necesară la semnarea contractului va scădea la aproximativ 7.000 de euro. Inițiatorii subliniază că această diferență de 14.000 de euro reprezintă, pentru mulți tineri, granița dintre a-și permite sau nu o locuință.

Susținere politică transpartidică și pașii următori în Parlament

Proiectul este susținut de o analiză economică ce arată că veniturile tinerilor au crescut constant — înregistrând un plus de 10% în București și 11% la nivel național —, ceea ce indică o capacitate bună de rambursare a ratelor lunare, chiar dacă economisirea pe termen scurt rămâne dificilă.

Propunerea legislativă a parcurs deja primii pași birocratici, primind avize favorabile din partea Consiliului Economic și Social și a Consiliului Legislativ.

Pentru a continua traseul parlamentar, inițiativa așteaptă punctul de vedere al Guvernului, dar și avizul Băncii Naționale a României, al Consiliului Concurenței și al Consiliului Fiscal. Senatul este prima Cameră sesizată pentru dezbatere și vot.

Inițiativa beneficiază de un sprijin politic larg, fiind semnată de parlamentari din aproape toate formațiunile politice, respectiv PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, precum și de reprezentanți ai grupului minorităților naționale.