Traficul pe autostrada A1 Sibiu – Holdea va fi oprit temporar, câte două ore, pe timpul nopții, pe anumite sectoare din județul Hunedoara, fiind executate lucrări etapizate de modernizare și calibrare a sistemelor inteligente de transport (ITS). Proiectul este derulat de S.C. Elektra Invest SRL.

Măsura se aplică din 28 iulie și este necesară pentru montarea panourilor de informare cu mesaje variabile, cunoscute sub numele de VMS. CNAIR informează că circulația va fi deviată pe rețeaua de drumuri naționale.

Restricții pe timp de noapte pe A1, în județul Hunedoara. Foto: DRDP Timișoara/CNAIR

Marți noaptea, 28 iulie, în intervalul orar 0:00 – 2:00, circulația pe sensul Nădlac – Sebeș va fi închisă la km 357+200 pentru montarea unui portal VMS, traficul fiind deviat de la Nodul Șoimuș, A1 km 369+200, prin DN 68 și DN 7 (prin Deva, Sântuhalm și Simeria), cu revenire pe A1 la Nodul Simeria Veche km 354+400.

De asemenea, în noaptea de 29 iulie, circulația pe A1 la km 350+850 va fi restricționată între orele 0:00 și 2:00 pe sensul Sebeș – Nădlac cu deviere de la Nodul Orăștie la Nodul Simeria Veche pe DN 7.

„Rută deviere: Nod Rutier Orăștie, A1 km 333+800 –> intersecție DN 7 km 357+000 –> Orăștie –> Turdaș –> Spini –> intersecție Nod Rutier Simeria Veche, A1 km 354+300”, precizează CNAIR.

Tot în noaptea de 29 iulie, dar între orele 2:00 și 4:00, circulația va fi restricționată pe sensul Nădlac – Sebeș, traficul fiind redirecționat prin Deva între Simeria Veche și Șoimuș.

„Rută deviere: Nod Rutier Simeria Veche, A1 km 354+400 –> intersecție DN 7 km 377+600 –> Simeria –> Sântuhalm –> Deva –> intersecție cu DN 7 km 394+780 –> intersecție DN 68 km 0+900 –> Nod Șoimuș, A1 km 369+200”, potrivit sursei citate.