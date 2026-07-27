Andreea visează la o carieră în magistratură

Nu mai puțin de 1.750 de candidați au concurat pentru cele 284 de locuri finanțate de la buget la Facultatea de Drept din București, ceea ce înseamnă aproape șase candidați pentru fiecare loc disponibil. În acest context, ultima medie de admitere la buget a crescut semnificativ, de la 6,70 anul trecut la 7,80 în această sesiune.

Și la Brașov a fost bătaie pe locurile de la Facultatea de Drept, nici la taxă nu s-a intrat cu media sub 9.

Absolventă a Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, Andreea spune că și-a descoperit încă din gimnaziu pasiunea pentru domeniul juridic.

„Înclinația mea către o carieră în domeniul juridic s-a conturat încă din gimnaziu, fiind o persoană rațională, care pune mare preț pe dreptate. Deși în liceu am urmat profilul matematică-informatică, pasiunea pentru drept a rămas o constantă. Participarea la competițiile de dezbateri academice mi-a reconfirmat că acesta este singurul parcurs profesional adecvat pentru mine.”, a povestit Andreea.

Tânăra își dorește să devină magistrat și consideră că Facultatea de Drept din București îi poate oferi cea mai bună pregătire. În același timp, performanțele obținute la limba franceză îi oferă oportunitatea de a urma și cursurile Colegiului Juridic Francez.

„Îmi doresc să urmez magistratura și consider că este facultatea care oferă cea mai bună pregătire. Pentru că am fost olimpică națională la limba franceză în fiecare an de liceu, la Universitatea din București am ocazia să valorific aceste cunoștințe prin parteneriatul cu Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne, în cadrul Colegiului Juridic Francez, care îmi va permite să studiez, în paralel, Dreptul European.”, a adăugat Andreea, conform publicației locale.

Șase discipline într-un singur an

Pentru a ajunge în fruntea clasamentului, Andreea s-a pregătit simultan pentru șase discipline, pentru examenul de Bacalaureat și admiterea la Facultatea de Drept.

„Parcursul meu academic s-a bazat mereu pe disciplină și pe o gestionare eficientă a timpului. Anul acesta a fost o provocare deosebită, deoarece a trebuit să mă pregătesc simultan pentru șase discipline. Luna iunie a fost cea mai solicitantă, însă ceea ce m-a ajutat să depășesc momentele de incertitudine și epuizare a fost consecvența. Am învățat zilnic, dar am avut grijă să fac și lucruri relaxante, care să îmi mențină motivația.”, spune Andreea.

Fata a reușit să obțină media 9,86 la examenul de Bacalaureat, iar la admiterea la Facultatea de Drept a fost notată cu 9,50, cel mai mare punctaj din această sesiune și unul dintre cele mai bune rezultate înregistrate în ultimii ani.

„Tot ce îmi doream era să fiu admisă”

Andreea spune că nu și-a imaginat niciodată că va termina pe primul loc, obiectivul ei fiind, inițial, admiterea.

„Când am început să învăț, nici nu-mi imaginam că voi ajunge în această ipostază; tot ce îmi doream era să fiu admisă. Obținerea primului loc vine la pachet cu o mare onoare, dar și cu responsabilitatea de a vorbi în fața noilor mei colegi la festivitatea de deschidere a anului universitar. Este cel mai frumos mod în care îmi puteam începe drumul de studentă.”, consideră Andreea.

Tânăra subliniază că această performanță este rezultatul muncii unei întregi echipe de oameni care au susținut-o de-a lungul anilor.

„Mulțumesc Andreea mea pentru ca e mare lucru ca părinte de absolvent de clasa a XII-a să nu treci prin stresul și emoțiile Bacalaureatului și admiterii la facultate. Și asta pentru ca tu ești un copil muncitor și determinat și ne faci cei mai mândri părinți de fiecare data. Știam, fără pic de îndoială, ca vei intra la buget la “Facultatea de Drept “ a Universității din București, facultate pe care ți-ai dorit-o atât de mult, dar tu ai strălucit la propriu și cel mai mult în inima noastră ca părinți ocupând primul loc la admitere, exceptând locurile ocupate de elevii olimpici.”, a scris mama fetei pe rețelele de socializare.

Andreea Căruceriu, prima la Drept București în 2026 Sursa foto: Colaj Facebook// Andreea- Mihaela-Caruceriu

Un palmares impresionant

Pe lângă primul loc la admiterea din acest an, Andreea-Mihaela Căruceriu are un palmares impresionant. A fost olimpică națională la limba franceză în fiecare an de liceu, obținând în 2025 prima Mențiune a Ministerului Educației și cel mai mare punctaj la proba B a Olimpiadei Naționale de Limba Franceză.

De asemenea, a reprezentat județul Gorj la olimpiade și concursuri naționale de economie, geografie și dezbateri, a fost vicepreședinte al Consiliului Școlar al Elevilor din cadrul Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” și Ambasador Junior al Parlamentului European.

Din această toamnă, Andreea-Mihaela Căruceriu va începe cursurile Facultății de Drept a Universității din București din postura de prima admisă a promoției sale.