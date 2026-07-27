Mirela Vaida a ales să își petreacă vacanța alături de întreaga familie în Tenerife, însă prima impresie la sosirea pe insula vulcanică nu a fost deloc cea la care se aștepta. Prezentatoarea TV a mărturisit că peisajul auster i-a creat o stare de nesiguranță în primele momente, fiind învățată cu imagini exotice pline de verdeață.

Cu toate acestea, experiența de pe insulă s-a transformat rapid într-un sejur reușit, plin de activități adaptate atât pentru cei mici, cât și pentru adulți.

Mirela Vaida: „Am avut un șoc când am aterizat și am văzut o insulă aproape aridă”

Așteptările vedetei au fost puse la încercare imediat ce avionul a atins pista. În loc de o vegetație luxuriantă, insula a întâmpinat-o cu un relief stâncos.

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„Ne-am simțit bine în Tenerife, deși am avut un șoc când am aterizat și am văzut o insulă aproape aridă, stâncoasă, vulcanică, fără vegetația luxuriantă pe care o credeam eu.. M-am gândit: «Doamne, ce-om face noi o săptămână aici, cu copiii?»”, a povestit Mirela Vaida.

Îndoielile s-au risipit repede datorită numeroaselor atracții locale. Familia a explorat parcurile tematice Loro Park și Siam Park, s-a bucurat de curse de karting, plimbări lungi pe faleză, vânătoare de apusuri și preparate culinare locale la tavernele de la malul mării.

Decizia luată în hotelul exclusivist

Deși s-au cazat într-un complex exclusivist, prevăzut cu șapte piscine, șapte restaurante și servicii la cele mai înalte standarde, Mirela Vaida și familia ei au preferat să evadeze zilnic. Aceștia au ales să se deplaseze cu tuk-tuk-ul către plaja mică din Golful Abama, să ia masa la beach-clubul de pe mal și să petreacă serile în stațiunile din apropiere, bucurându-se de atmosfera și de preparatele din pește proaspăt și fructe de mare.

Mirela Vaida: „Cum reușesc unii să facă turism din piatră seacă, iar noi nici să nu existăm pe hartă?”

Impresionată de fluxul continuu de turiști strânși anual pe o bucată de pământ stâncos, Mirela Vaida a transmis un mesaj cu privire la starea turismului autohton.

„Într-un cuvânt, mi-a plăcut Tenerife, această insulă vulcanică ce oferă atâtea servicii milioanelor de turiști, anual, dar tot nu mă pot abține să nu mă întreb: cum reușesc unii să facă turism din piatră seacă iar noi, cu o țară atât de frumoasă, cu munți, mare, Dunăre și cu unica Delta Dunării in lume, nici să nu existăm pe hartă? Ce păcat..”, a concluzionat vedeta TV.

Foto: Instagram