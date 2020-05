De Marius Mărgărit,

Sâmbătă, 7 beneficiari și 4 angajați de la Căminul de bătrâni din Rădăuți au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID și au fost internați la spitalul din Rădăuți. Azi, altor 9 beneficiari le-au venit rezultatele de la DSP, toate fiind pozitive!

Conducerea interimară a centrului aflat în subordinea Primăriei a apelat direct la 112 și cei 9, o femeie și 8 bărbați, au fost duși cu ambulanța la Spitalul Județean Suceava, la 40 de kilometri distanță.

De acolo, însă, au făcut cale întoarsă la centrul de la Rădăuți. Doi dintre ei au fost internați la spitalul din localitate, iar ceilalți 7 au ajuns înapoi la cămin. Cum s-a ajuns însă ca oamenii bătrâni și bolnavi să fie plimbați aiurea pe drumuri, între spitale? Autoritățile și cei implicați aruncă pisica de la unul la altul. Iar acest transport al bătrânilor pe axa Rădăuți – Suceava și înapoi pare desprins din Dosarele X, din moment ce nimeni nu pare să fi știut de el.

“Dispeceratul de la 112 de ce i-a mai luat?!”

Primarul din Rădăuți, Nistor Tătar, cel care are în subordine centrul de bătrâni, a aflat că oamenii au fost duși la Suceava abia când aceștia erau deja acolo.

“Nu eu am chemat serviciul 112, ci cei de la conducerea centrului, medicul și psihologul de acolo. Dar la spitalul de la Suceava li s-a închis pur și simplu oamenilor ușa în nas, pe motiv că nu ar mai avea locuri. Am sunat la DSP, la doamna directoare Elena Trifan să vedem ce facem și până la urmă am hotărât ca acești bolnavi să se întoarcă la Rădăuți. Doi au ajuns deja la spitalul din oraș, iar restul vor mai sta o noapte la centru, urmând ca mâine să fie și ei internați la Rădăuți”.

Cei de la dispeceratul 112 nu știau că nu mai sunt locuri la Suceava? De ce au mai venit să-i ia pe oameni, să-i pună degeaba pe drumuri?! Chiar este o situație aiurea de tot ce au făcut cei de la SMURD. Nistor Tătar, primar Rădăuți:

“Ne-am trezit cu oamenii de la Rădăuți la poarta spitalului”

Noul manager civil al Spitalului Județean Suceava, medicul Anatoli Buzdugan, are o cu totul altă variantă și îl contrează frontal pe primarul din Rădăuți.

„Nu este adevărat că nu mai avem locuri sau că am refuzat să-i internăm pe bătrânii din Rădăuți. Avem sub 600 de bolnavi cu COVID-19 și avem resurse să internăm mult mai mulți. Eu chiar eram la UPU, așteptam să ajungă un nou transport cu bătrâni infectați, dar de la căminul din Bogdănești, unde a izbucnit un alt focar. Și ne-am trezit brusc că a venit o ambulanță cu bătrâni, dar de la Rădăuți. Nu ne anunțase nimeni de așa ceva. Am sunat la DSP, să vedem ce era cu dânșii. Doamna Trifan nu știa nimic, a spus să o lăsăm să se intereseze. Între timp, i-am mai verificat și noi pe bătrâni. Erau pozitivi, dar asimptomatici. A revenit ulterior doamna Trifan și a spus că s-a produs o eroare și că pacienții trebuie să se întoarcă la Rădăuți”.

Inițial, eu chiar începusem formalitățile să îi internăm la noi, pentru că spitalul este pregătit. Dar după răspunsul celor de la DSP, chiar bătrânii au refuzat să rămână la Suceava, au zis că vor să meargă la spitalul de la Rădăuți, că sunt mai aproape de centrul unde locuiesc. Anatoli Buzdugan, manager Spitalul Județean Suceava:

“Vinovați sunt cei din conducerea centrului”

Elena Trifan, directoarea DSP Suceava, spune că nu există un protocol scris, “acționăm în funcție de situație. De exemplu, la centrele de recuperare de la Sasca Mică sau de la Costâna, unde erau mai mulți bolnavi, am decis să-i îngrijim acolo pe beneficiari, pentru că existau condiții de izolare și personal medical. La Bogdănești nu aveau însă aceste posibilități, de aceea i-am internat la Suceava. La Rădăuți veniseră sâmbătă 7 rezultate pozitive printre bătrâni și 4 din rândul angajaților și i-am internat la spitalul din oraș. Dar despre aceste 9 noi cazuri nu ne-a mai informat nimeni. Normal era să fim anunțați și să vedem cum procedăm, unde sunt locuri în spitale, nu să fie trimiși la întâmplare”.

De când i-am testat, din 30 aprilie, acești 9 beneficiari depistați pozitiv au stat tot în centrul de la Rădăuți și puteau să mai stea o noapte, că nu se întâmpla nimic. Mai ales că sunt asimptomatici, nu au nici măcar forme medii ale infecției. Dar cei de la centrul din Rădăuți nu au comunicat cu noi. Ei sunt de vină pentru această situație! Elena Trifan, directoare DSP Suceava:

La telefonul de la Centrul pentru bătrâni Rădăuți a răspuns doar portarul, care ne-a transmis să sunăm luni, ca să putem să vorbim cu un responsabil.

“Nimeni nu poartă echipamente de protecție”

Cum a izbucnit însă focarul de infecție de la Rădăuți? Larisa Miltiade, nepoata bătrânei de 80 de ani care a fost plimbată azi degeaba până la Suceava, s-a arătat foarte revoltată de condițiile de la cămin și a reacționat pe Facebook după ce a vizitat vineri căminul.

“Personalul nici nu poartă echipament de protecție! E o conspirație, vor să scape de bătrâni! Unde sunt echipamentele de protecție cu care se lăudau la începutul epidemiei? Nici acum asistentele de la centru nu au echipamente, deși acolo sunt în carantină și cazurile se înmulțesc, apărând și în rândul personalului ”, a scris ea.

Asistentele se roagă de managerul Spitalului Municipal Rădăuți să le dea combinezoane

Primarul Nistor Tătar susține că “totul e fals. Am văzut ce a postat pe Facebook doamna aceea. Avem echipamente de protecție la centru pentru fiecare om din personal, asistentele și infirmierele care intră în contact cu bătrânii le poartă. Eu nu mă joc cu așa ceva”.

Libertatea a intrat însă ieri în posesia unui dialog, pe Facebook, între una dintre asistentele de la Centrul de bătrâni de la Rădăuți și Traian Andronachi, managerul spitalului din oraș. Acesta era rugat să “ajute fetele de la căminul de bătrâni cu câte un combinezon” și promitea să o facă.

Deocamdată nu am reușit să ajungem în toate centrele de bătrâni, să le inspectăm, dar vom face acest lucru de zilele următoare. Vor fi anchete, controale, să vedem unde și de ce nu se respectă regulile pentru astfel de situații Elena Trifan, directoare DSP Suceava:

