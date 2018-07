Nouăsprezece profesori din Vaslui au luat note sub 3.00 la titularizare. Cea mai mică notă, 1,15 la chimie

Nouăsprezece profesori din Vaslui care au susținut concursul de titularizare în urmă cu o săptămână au luat note sub 3.00, cea mai mică fiind 1,15, obținută de un candidat la chimie care, la inspecția la clasă, a avut nota 9.00. Rata de promovare pe județ a fost sub 40%, mai mică decât cea de anul trecut. În acest an, există discipline, precum franceza, la care din cei opt candidați niciunul nu a obținut notă de trecere.