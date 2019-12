De Ana Hațeg,

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, întâlnirea dintre cei doi este programată să aibă loc sâmbătă, începând cu ora 15.00.

Adrian Zuckerman a fost confirmat în funcţia de ambasador al Statelor Unite la București de Senatul american pe 20 noiembrie.

De profesie avocat, Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent limba română.

Acesta a fost propus pentru funcția de ambasador SUA la București de către președintele american Donald Trump. Senatul Statelor Unite este controlat, în prezent, de o majoritate republicană.

Adrian Zuckerman s-a făcut remarcat în America la începutul anilor `90, când a pledat în faţa instanţei şi a câştigat celebrul caz Carter vs. Helmsley-Spear Inc. Mai exact, este vorba de un proces intentat de artiştii John Carter, John Swing şi John Veronis împotriva companiei Helmsley-Spear Inc., care voia să distrugă o operă de artă creată de cei trei şi amplasată într-una dintre clădirile firmei.

Avocatul artiştilor, Adrian Zuckerman, angajat să-i reprezinte pe cei trei sculptori, a reuşit să convingă instanţa că opera de artă amplasată în acea clădire aparţine exclusiv creatorilor şi doar aceştia pot decide ce se întâmplă cu lucrarea. Astfel, Curtea Districtuală din New York a dat câştig de cauză lui Zuckerman şi celor pe care îi reprezenta şi a interzis companiei Helmsley-Spear Inc. să distrugă opera de artă.

Printr-un comunicat emis de Casa Albă, a fost anunțată nominalizarea de către Donald Trump a lui Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România.

Zuckerman este un avocat admis în Baroul din New York în 1984 şi este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior, Zuckerman a fost co-preşedinte pentru proprietăţi imobiliare şi servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar înainte de aceasta a fost preşedinte pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.

De asemenea, el a deţinut şi funcţia de judecător în cadrul Real Estate Board – New York. Zuckerman este membru în board-ul Kids Corp şi în board-ul absolvenţilor Facultăţii de Drept din New York. Potrivit Casei Albe, Adrian Zuckerman a emigrat din România la vârsta de 10 ani şi s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, dar vorbeşte în continuare fluent limba română.

Are diplomă de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma în Drept este obţinută la New York Law School (1983). Conform procedurii, Zuckerman ar urma să fie audiat în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, iar dacă nominalizarea sa este aprobată, va fi supusă votului în plenul Senatului,

Zilele trecute, preşedintele Klaus Iohannis i-a acordat lui Hans Klemm Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de „Mare Cruce”, şeful statului subliniind în cadrul ceremoniei desfăşurate la Palatul Cotroceni că oficialul american este un „profesionist”, cu o contribuţie „extraordinară la dezvoltarea relaţiilor” bilaterale româno-americane.



„Domnule ambasador, la acest moment, în care misiunea dumneavoastră la Bucureşti se apropie de sfârşit, Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii este mai solid şi mai dinamic decât în orice moment din istoria sa. Marcarea, în 2020, a 140 de ani de relaţii diplomatice dintre ţările noastre are loc într-un context bilateral de care putem să fim mândri”, declara Iohannis.



Hans Klemm a arătat că pe parcursul celor patru ani de mandat printre priorităţile sale s-au numărat: promovarea securităţii naţionale a SUA în colaborare cu aliatul său, promovarea democraţiei şi consolidarea instituţiilor democratice, sprijinirea libertăţii de exprimare şi a cultelor religioase, susţinerea statului de drept şi lupta împotriva corupţiei, promovarea prosperităţii.

