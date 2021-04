Ioana Mihăilă, ministrul sănătăţii, a precizat că întregul proces de donare a durat în jur de o oră.

„A fost prima dată, a fost o experienţă bună. Doamnele (asistentele – n.r.) mi-au fost foarte de ajutor. Eu am ajuns la ora 09:00 şi acum am ieşit, cred că e 10:00, deci o oră. Am înţeles că vinerea este cea mai aglomerată zi, dar dacă ai programare este mai bine”, a declarat ministrul sănătăţii, Ioana Mihăilă.

Asistentele de la Centru au declarat că nu au ştiut de prezenţa ministrului Sănătăţii. „A, da, e ministrul aici? Nici nu am ştiut. Şi ce credeţi, contează asta? Ce dacă e ministru? Eu acelaşi lucru îl fac pentru toată lumea, că e ministru sau nu”, a spus o asistentă.

Un donator prezent a auzit că noul ministru a venit la Centrul de Transfuzie. „E ministra sănătăţii aici. Am auzit şi eu lumea pe sală. Stătea la coadă. E bine dacă stă şi la coadă”, a spus donatorul.

Timpul de aşteptare pentru donatorii de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Bucureşti a fost de o oră şi jumătate, fiind cozi la toate cabinetele. „Vă daţi seama că nu de noi depinde timpul de aşteptare. Noi ne facem treaba cât putem de bine. Probabil că de aceea se dă şi o zi liberă, pentru că e timpul de aşteptare mare”, a subliniat asistenta medicală de la CTS.

