Luni, 16 octombrie, în timp ce soarta Noyei era încă necunoscută, JK Rowling, autoarea celebrei serii de cărți pentru copii Harry Potter, a redistribuit o postare care sublinia situația dramatică a copilei și făcea apel la eliberarea ei.

„Din motive evidente, această imagine m-a impresionat”, a notat scriitoarea britanică, adăugând că „răpirea copiilor este josnică și complet nejustificată”. Ea își exprima speranța pentru eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza.

Rowling repostase o imagine cu Noya zâmbind, îmbrăcată într-o uniformă școlară Hogwarts și ținând în mână o baghetă magică.

Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families. https://t.co/YIbf3egib4