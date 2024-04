„Acesta este un război al resurselor şi de aceea avem nevoie de sprijin din partea partenerilor noştri”, a declarat Kliciko într-o emisiune difuzată joi seară de postul german de televiziune ZDF.

Potrivit primarului Kievului, Ucraina are nevoie urgentă de mai multe sisteme de apărare aeriană. „Nu avem suficiente”, a afirmat el.

Vitali Kliciko a criticat totodată atacurile aeriene lansate de ruși asupra infrastructurii ucrainene, estimând că liderul de la Kremlin Vladimir Putin încearcă să distrugă resursele necesare vieții. „Acesta nu este război, este terorism”, a denunțat el.



Primarul Kievului a reiterat că Ucraina luptă și pentru aliații săi în timp ce respinge invazia rusă. „Vă apărăm pe fiecare dintre voi”, a subliniat el.

Potrivit acestuia, rușii au distrus peste 800 de clădiri și au ucis peste 200 de civili în Kiev.

Ukraine's Trypilska Thermal Power Plant in Kyiv region has been destroyed by Russian missile strikes.



The plant was completed between 1969 and 1972, and is the largest in the Kyiv region.