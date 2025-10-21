Este vorba despre numele de familie „Zaharie”, un nume neobișnuit în Spania, dar comun în România, unde provine de la numele biblic Zaharia. Numele înseamnă „descendent al lui Zaharia” sau „fiul lui Zaharia”.

Conform INE, 99 de persoane poartă „Zaharie” ca prim nume de familie, iar opt îl păstrează ca al doilea nume de familie, ceea ce îl plasează printre cele mai rare nume de familie din Spania.

Deși numărul este redus, numele se regăsește în mai multe provincii, în special în Castilla-La Mancha, unde există aproximativ 12 persoane în Albacete (0,03% din populație) și șapte în Toledo (0,02%).

În afara regiunii, „Zaharie” apare sporadic și în Almería, La Rioja, Castellón, dar și în marile orașe Madrid și Barcelona.

Spania, o țară cunoscută pentru diversitatea sa culturală, păstrează în numele de familie o adevărată hartă a istoriei sale.

Dincolo de clasicele García, Pérez sau Fernández, există și nume foarte rare, precum Zaharie.

În Spania există o mare comunitate de români. Aceasta a scăzut cu 30% în ultimul deceniu, pentru că tot mai mulți români au ales să se întoarcă în țară.

