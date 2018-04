Palatul Kensington a anunțat că numele celui de-al treilea copil al Ducelui și Ducesei de Cambridge este Prințul Luis Arthur Charles.

Ducele și Ducesa de Cambridge au pus numele celui de-al treilea copil al cuplului: Louis Arthur Charles. El s-a născut luni, la Spitalul St. Mary din Londra, cântărind 3 kilograme și 600 de grame.

Un tweet al Palatului Kensington a confirmat că micuțul va purta titlul de Alteța Sa Regală Prințul Louis de Cambridge.

Copilul se află pe locul 5 în linia succesiunii la tronul Marii Britanii.

Louis este un nume mijlociu al Prințului William (tatăl său) și al Prințului George (fratele său), scrie BBC.

Arthur este, totodată unul dintre numele mijlocii ale tatălui său și a fost, totodată, numele mijlociu al Regelui George al VI-lea – stră-străbunicul său.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.

The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 27, 2018