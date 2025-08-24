Împușcături în mijlocul nunții

Un incident neobișnuit a întrerupt o nuntă din Râmnicu Vâlcea sâmbătă după-amiază. În jurul orei 17.30, lângă restaurantul Ramada, un bărbat de 30 de ani a tras cu un pistol spre mașina miresei, potrivit Seintâmplinvalcea.ro.

Evenimentul i-a șocat atât pe invitați, cât și pe trecători. Martorii au relatat că bărbatul striga despre război înainte de a trage.

IPJ Vâlcea a confirmat: „Un bărbat necunoscut ar fi tras două focuri de armă asupra autoturismului în care se afla o persoană de sex feminin”. Mireasa, speriată, a sunat la 112.

Intervenția poliției

Polițiștii au sosit rapid, identificând și imobilizând suspectul. Acesta a fost dus la sediul Poliției Râmnicu Vâlcea pentru investigații. S-a descoperit că arma era de fapt un pistol airsoft, care nu necesită permis.

Incidentul din Vâlcea a provocat panică în oraș. Mireasa, deși era în stare de șoc a refuzat să solicite un ordin de protecție. În prezent, polițiștii continuă cercetările, urmând ca mai apoi să se dispună măsurile legale împotriva făptașului.

Acest eveniment neobișnuit a perturbat o zi care ar fi trebuit să fie fericită. Deși s-a dovedit că arma nu era letală, impactul psihologic asupra miresei și invitaților a fost semnificativ. Autoritățile urmăresc cazul pentru a preveni incidente similare în viitor.

În luna martie, un român a fost împușcat mortal la o nuntă în Germania. Cel care i-a luat viața era un cetățean francez, care s-a predat singur autorităților.

Ce riscă bărbatul care a stricat nunta din Vâlcea

Persoanele care trag cu un pistol de tip airsoft în stradă în România riscă pedepse și sancțiuni, conform legislației în vigoare. Airsoftul este încadrat ca armă neletală, dar utilizarea replicilor de arme airsoft în spații publice, cum sunt străzile, este interzisă și constituie contravenție sau infracțiune.

Portul, folosirea sau transportul neautorizat al armelor neletale (inclusiv airsoft) în spații publice, în adunări publice, la manifestări culturale-sportive, în mijloace de transport în comun sau în alte locuri publice este pedepsit penal.

Care sunt pedepsele legale

Codul Penal prevede pentru folosirea fără drept a acestor arme pedepse cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amendă, în funcție de context și gravitate. Potrivit legislației (art. 372 Cod Penal), folosirea neautorizată a armelor neletale în locuri publice sau la adunări poate atrage o pedeapsă cu închisoarea între 6 luni și 2 ani sau amendă.

Deținerea și transportul replicilor airsoft trebuie să respecte condiții stricte: armele trebuie să fie transportate neîncărcate, în husă sau geantă și nu pot fi purtate în public. Nerespectarea acestor reguli poate duce la confiscarea armelor airsoft și amendă între 2.001 și 5.000 de lei.

