Palestinians Mohammed al-Ghandour and his bride Shahad, both from Gaza City, celebrated their wedding in a camp tent in Rafah near the Egyptian border, where many Gazans are displaced pic.twitter.com/EIOii1PZmL

Ghandour și-a condus soția, Shahad, ținând-o de mână, spre cortul decorat cu câteva lumini colorate și o oglindă cu ramă aurie, în timp ce câteva rude îi însoțeau, aplaudându-i în tot acest timp.

În interiorul cortului, Shahad, care purta o rochie albă și un voal cu broderie tradițională roșie, și-a ridicat mâna, iar Ghandour i-a pus un inel pe ea.

„Am vrut o petrecere. Am vrut o sărbătoare, o nuntă. Am vrut să-mi invit prietenii, rudele și verii, așa cum ar face-o oricine”, a spus Ghandour.

Cuplul este din orașul Gaza, situat în nordul micii enclave palestiniene, unde au avut loc unele dintre cele mai puternice bombardamente ale Israelului și lupte dintre armata israeliană și gruparea islamistă Hamas după începutul războiului, pe data de 7 octombrie.

Casa familiei lui Ghandour, precum și cea a familiei lui Shahad au fost distruse în atacurile aeriene israeliene, au spus ei, și și-au pierdut verișori și alți membri ai familiilor lor în bombardamente.

„Fericirea mea este poate de 3%, dar mă voi pregăti pentru soția mea. Vreau să o fac fericită”, a spus Ghandour.

Războiul a început când luptătorii Hamas au năvălit în Israel, ucigând peste 1.200 de persoane, majoritatea civili, și luând 240 de ostatici. Bombardamentele și asaltul Israelului asupra Fâșiei Gaza au ucis peste 24.760 de oameni, majoritatea femei și copii, potrivit autorităților sanitare de acolo.

În loc de marea petrecere pe care Ghandour și-ar fi dorit-o, el și Shahad au avut un mic grup de rude care, ca și ei, au reușit să părăsească orașul Gaza și să fugă la Rafah, oraș situat în extremitatea sudică a Fâșiei, în apropiere de Egipt.

Mama lui Shahad a condus un mic grup de femei care celebrau căsătoria și cineva păstrase baterii pentru un mic player muzical portabil.

The Palestinian youth Mohammed Al Ghandour lost 22 members of his family and was seriously injured during the aggression against Gaza. After 7 months of engagement, he decided with his fiancee to hold their wedding in a tent near the border with Egypt. pic.twitter.com/Xc2DMVJylJ