Tragedia a avut loc miercuri, 27 august. Polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Comănești au fost sesizați despre producerea unui accident pe calea ferată, în zona localității Asău.

Din primele verificări a reieșit faptul că trenul Regio, care circula pe direcția Adjud – Siculeni, a surprins și accidentat mortal o minoră de 15 ani, din comuna Asău. Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În acest caz, oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul feroviar.