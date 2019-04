UPDATE – 11:25. Reacția Uber: „Avem toleranță zero la astfel de cazuri”

Compania a transmis luni, după publicarea acestui text, că nu permite astfel de comportamente în rândul șoferilor și că va colabora cu poliția în cazul în care va fi solicitat acest lucru.

Redăm integral comunicatul Uber:

„Uber are toleranță zero la cazuri de agresiune verbală sau fizică împotriva pasagerilor sau a șoferilor parteneri. Atunci când primim o plângere de acest fel, avem o echipă dedicată care investighează. În plus, colaborăm mereu cu poliția dacă ne sunt solicitate date și ajutăm investigația în orice fel putem”.

Abia la o a doua secție de poliție a reușit să reclame ce i s-a întâmplat. Pe de altă parte, compania susține că respectivul șofer are mii de curse făcute și un rating bun.

Fata a povestit pentru Libertatea că a urcat în mașina bărbatului în zona Parcului Tei miercuri seară.

Încă de la început, spune ea, șoferul i-a pus multe întrebări, i-a cerut să-i spună cum o cheamă, ce vârstă are, de unde vine, dar fata a refuzat să converseze, pretextând că e obosită.

„A tot insistat să-mi dea o bomboană, deși i-am spus că nu vreau. Apoi a început să vorbească despre viol. M-a întrebat dacă am prietene care au fost violate, cazuri concrete. Următoarea întrebare a fost dacă am făcut sex”, a declarat tânăra pentru Libertatea.

Șoferul s-ar fi oferit și să-i facă rost de droguri, susține fata, încă îngrozită, și i-ar fi spus că la festivaluri și concerte nu se poate distra fără ele.

La final, bărbatul nu i-a luat banii pe cursa care a costat în jur de 30 de lei, spunându-i că „ne vom mai vedea”. Nici nu a dus-o până în fața casei, așa cum i-a cerut, ci a lăsat-o la o stradă distanță.

„Eram speriată, am tăcut. I-am întins banii, dar a zis că nu-i vrea, a zis că ne mai vedem noi. I-am lăsat pe bord”.

Tânăra și tatăl ei s-au dus la poliție să depună plângere, dar polițiștii nu au acceptat-o

Fata i-a povestit tatălui său ce s-a întâmplat, iar a doua zi au mers împreună la poliție. Tatăl a fost cel care a redactat plângerea, însă polițiștii nu au acceptat-o, pe motiv că există prea puține informații. Asta, deși au atașat plângerii și o captură foto din aplicația Uber, cu fotografia bărbatului și ratingul de șofer.

Tatăl și fiica nu au renunțat, s-au dus și la o altă secție de poliție, unde au reușit să depunsă reclamația. Acum așteaptă să fie chemați la audieri.

În aplicație, șoferul apare cu un rating de 4,5 din 5

Cursa a fost comandată de pe contul unei prietene a tinerei agresate, însă acesta a fost blocat imediat după ce a sunat la companie și nu mai poate accesa aplicația.

Contactați de Libertatea, reprezentanții companiei spun că în astfel de cazuri în care un șofer este reclamat de utilizator prin aplicație, contul șoferului este suspendat temporar până la lămurirea situației. În cazul în care intervine poliția, iar concluziile anchetei sunt împotriva șoferului, contul de Uber al acestuia este dezactivat definitiv.

„Este singurul lucru pe care îl putem face noi. De restul se ocupă poliția”, au precizat pentru Libertatea reprezentanții companiei.

În aplicația mobilă, șoferul apare cu un rating de 4,5 din 5, conform unei capturi foto postate de tatăl tinerei agresate pe pagina sa de Facebook.