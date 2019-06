Damcho a trăit, timp de 16 ani, o viață simplă. A depus un jurământ de castitate, a urmat învățăturile lui Dalai Lama și a purtat multă vreme haina monahală, potrivit mirror.co.uk.

Femeia spune că totul s-a schimbat atunci când, în timpul unei călători pe care a făcut-o în India, a primit un mesaj care i-a „retrezit sexualitatea”.

A renunțat la mănăstirea budistă tibetană din Franța

„Am fost celibatară timp de 10 ani și practica mea presupunea ca mintea să fie mai puternic decât nevoile mele fizice.

În timp ce mi se făcea masaj am avut o epifanie. Brusc am simțit o vitalitate în tot corpul și am decis că este timpul potrivit pentru a părăsi viața monahală”, a povestit Damcho.

Femeia a mai spus că atunci când s-a îmbrăcat prima oară în latex s-a simțit puternică și că acest lucru i-a adus cumva aminte de ritualul de a purta haine monahale budiste.

Damcho a avut o revelație în timpul unei călătorii în India

În prezent, ea și-a făcut o pagină de strângere de fonduri pentru a-și continua studiile. Damcho vrea să exploreze dihotomia între cele două vieți (cea monahală și cea de practicantă de fetișuri) și legătura dintre „feminitate și ritual”.

Foto: Facebook

Cine crede Mircea Cosma că sunt „baronii locali”: ”N-am fost baron, am fost conte. Baronii sunt primarii, nu mi-a plăcut niciodată să fiu primar”





Citește mai multe despre fetis pe Libertatea.