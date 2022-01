„Argumentele din poziția jenantă a CCIR, cum că mediul de afaceri are nevoie de stabilitate ca să poată funcționa și să producă bunăstare, sunt corecte, însă stabilitatea nu poate fi condiționată de închiderea ochilor față de eventuale hoții, așa cum ni se cerea în anii 90, să lăsăm politicienii să fure, că țara are nevoie de liniște”, se arată în comunicatul transmis, miercuri, sub semnătura președintelui Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea (CCIV), Valentin Cismaru.

Camera de Comerț Vâlcea se delimitează de poziția exprimată de Camera de Comerț și Industrie a României, prin conducătorul ei vremelnic Mihai Daraban, în articolul „Je suis Ciucă!”, publicat pe site-ul instituției. Comunicat Cameră de Comerț Vâlcea:

În comunicatul incriminat, CCIR susține că „românii s-au săturat de dezvăluiri și detractori” și că premierul Ciucă ar trebui să fie judecat „pe baza acțiunilor și rezultatelor din postura de șef al Guvernului și nu pentru ce a făcut sau nu acum 19 ani”.

Instituția condusă de Mihai Daraban își declară, în același document, decizia de a „merge înainte cu Nicolae Ciucă, primul-ministru al Guvernului României”.

„Președintele Camerei Naționale demonstrează că este un apropiat al Cotrocenilor”

Președintele filialei, Valentin Cismaru, susține că poziția adoptată la centru nu a fost discutată cu membrii CCIR și că scopul real este obținerea terenului de la Romexpo.

„Prin conținutul acestei luări de poziție, nediscutată cu membrii CCIR, președintele Camerei Naționale demonstrează că este un apropiat al Cotrocenilor și își exprimă pe față un interes nelegitim, anume acapararea celor 40 de hectare de teren ale Romexpo, pe care să le atribuie apoi discreționar unor firme agreate de partidele care îl susțin la conducerea Camerei Naționale”, se arată în document.

O lege prin care CCIR ar urma să primească cu titlu gratuit peste 40 de hectare în nordul Capitalei, unde are deja un proiect imobiliar cu Grupul Iulius, se află în dezbaterea Parlamentului.

Mediul de afaceri are cu adevărat nevoie de stabilitate, dar și de specialiști în economie și nu numai, oameni bine pregătiți pe care România îi are, însă sunt ținuți la distanță de comportamente precum cel afișat în poziția CCIR, de girare a imposturii și non-valorilor, pentru interese de gașcă, în niciun caz pentru propășirea națională. Comunicat Cameră de Comerț Vâlcea:

Camera de Comerț Vâlcea își încheie comunicatul cu recomandarea ca structurile Camerelor de Comerț „să lucreze în beneficiul mediului de afaceri, să-i promoveze interesele și să se țină departe de jocurile politice”.

Camera de Comerț și Industrie Vâlcea este membru de drept al CCIR, alături de celelalte camere județene și de cea a municipiului București.

