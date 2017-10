O dansatoare a fost înjunghiată de soț într-un club de noapte din Baia Mare dintr-un motiv uluitor. Femeia ar fi refuzat să practice cea mai veche meserie din lume și, ca s-o pedepsească, soțul ei a atacat-o cu un cuțit în timp ce dansa la bară. Acuzat de tentativă de omor, individul a fost reținut de polițiști.

Femeia a mers, în noaptea de duminică spre luni, să lucreze la clubul de striptease din Baia Mare, la care este angajată de aproape două luni. La un moment dat, și-a făcut apariția soțul dansatoarei care a făcut haos în local.

Fără să-i pese de cea care i-a dăruit o fetiță de doi ani, omul și-a înjunghiat soția, în timp ce ea dansa la bară, potrivit vasiledale.ro. Potrivit martorilor, individul i-ar fi aplicat femeii nouă lovituri de cuțit și cu greu a putut fi imobilizat de agenții de pază ai clubului de noapte.

„El o împins-o pe șefa și eu am căzut sub chiuvetă. L-au sprayat, dar a reușit să mă prindă. Avea un cuțit mare și a apucat să mă lovească cu cuțitul. Îs înjunghiată de 9 ori. Apoi a fugit. Am mai avut probleme cu el și vroiam să divortez. Îmi e frică pentru viața mea. Vreau doar să mă vindec și să mă întorc acasă, lângă fetiță” a povestit dansatoarea.