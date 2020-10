Poliția și DSP-ul, alungate dintr-o primărie din Vrancea, chiar de către edilul care nu purta mască de protecție. Edil:„Mi-a vorbit urât şi m-a ameninţat”

Când echipa Direcţiei de Sănătate Publică a intrat în primărie, nici primarul, nici viceprimarul şi nici secretara nu aveau mască de protecţie. Mai mult, edilul de la Mărășești s-a adresat reprezentanşilor DSP şi IPJ „într-un mod nepoliticos, spunând că în instituție el hotărăște”, se arată într-o postare de pe Facebook a DSP Vrancea.

Situația de la Mărășești a fost prezentată, de altfel, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea din 30 octombrie 2020.

Față de cele constatate, a fost întocmit proces-verbal și se va aplica amendă UAT Mărășești pentru nerespectarea măsurilor de siguranță epidemiologică, scrie Jurnal de Vrancea.

Primarul Valerică Chitic a avut o reacție dură după ce situația a fost făcută publică.

„Într-adevăr, nu aveam mască, dar eram singur în birou la mine, semnam hârtii. Dânsa (reprezentanta DSP – n.r.) nu s-a legitimat, nu a arătat ordin de serviciu, legitimaţie, nu a arătat nimic. A intrat peste mine în birou cu forţa şi a început să mă ameninţe că nu port mască. Dacă i-aş fi dat voie să intre, mi-aş fi pus masca înainte să stau de vorbă cu dânsa. Angajata DSP Vrancea mi-a vorbit urât şi m-a ameninţat. Atunci am poftit-o să iasă afară. Nici vorbă că viceprimarul era cu mine în birou. L-am chemat eu, după ce poliţiştul s-a prezentat şi a spus că au venit să stea de vorbă cu oamenii, să-i înveţe cum să se protejeze. Nu îmi amintesc dacă viceprimarul purta sau nu mască de protecţie. Însă secretara sigur purta mască, pentru că altfel nu ar fi stat de vorbă cu dânşii”, a declarat Valerică Chitic pentru Agerpres și citat de Newsweek.

Primarul afirmă că va da în judecată DSP dacă va fi amendat, având martori angajaţii primăriei, dar şi camerele de luat vederi din instituţie.

„Nu are ce sancţiuni să îmi dea, pentru că eu contest orice în instanţă. Eu am camere de luat vederi în primărie. Am dovezi cum au intrat, ei nu au nicio dovadă. Am şi angajaţii primăriei care erau acolo ca martori. Dacă mă dă în judecată, îi cer şi despăgubiri doamnei de la DSP, pentru că m-a ameninţat”, a mai spus Valerică Chitic.



